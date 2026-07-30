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Abelardo De la Espriella citó a su gabinete a retiro espiritual antes de la posesión del 7 de agosto: esta es la razón

Con un empalme regional en Cundinamarca, un Consejo de Ministros y un retiro espiritual con todo su equipo en Barranquilla, el presidente electo cierra su última semana previa a la transmisión del mando.

  • A solo ocho días de asumir la Presidencia de la República de Colombia el próximo viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella ultima los detalles de su inicio de mandato junto a su gabinete. FOTO: Tomada de las redes sociales @ABDELAESPRIELLA
    A solo ocho días de asumir la Presidencia de la República de Colombia el próximo viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella ultima los detalles de su inicio de mandato junto a su gabinete. FOTO: Tomada de las redes sociales @ABDELAESPRIELLA
  • Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán junto a todo el gabinete el próximo 7 de agosto. FOTO: Colprensa
    Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán junto a todo el gabinete el próximo 7 de agosto. FOTO: Colprensa
  • El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. FOTO: Colprensa y Manuel Saldarriaga
    El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. FOTO: Colprensa y Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
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La llegada del nuevo gobierno en Colombia está cerca y, con un consejo de ministros y un retiro espiritual anunciado este jueves 30 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y todo su gabinete cerrarán la semana previa a la posesión del próximo 7 de agosto.

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Inicialmente, el mandatario electo colombiano de 47 años y todos sus ministros delegados se reunirán en el empalme regional con los mandatarios de Cundinamarca, para conocer las prioridades y necesidades de la región.

Ya hacia la tarde, se tiene planeado llevar a cabo un Consejo de Ministros con el gabinete designado, a ocho días de la posesión presidencial del 7 de agosto. De momento, quedan pendientes por conocer los nombres de los ministros de Salud y de Ciencias para completar el gabinete.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán junto a todo el gabinete el próximo 7 de agosto. FOTO: Colprensa
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán junto a todo el gabinete el próximo 7 de agosto. FOTO: Colprensa

“Este 7 de agosto iniciaremos una nueva etapa en la historia de Colombia. Daremos el primer paso hacia una Patria Milagro verdaderamente descentralizada, con el corazón en las regiones, absoluto respeto por las instituciones y un compromiso inquebrantable de honrar siempre a nuestros soldados y policías, que con valentía defienden la libertad, la democracia y la soberanía de la Nación”, explicó Abelardo de la Espriella.

En lo que respecta a este fin de semana, de la Espriella se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento.

“El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia”, señaló el equipo de empalme del mandatario entrante.

Agregaron además que para el presidente electo, este retiro “no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su gobierno”, porque el nuevo gobierno “se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”.

Así concluiría el último fin de semana de de la Espriella y su gabinete, antes de asumir la presidencia de la República, en un acto que se llevará a cabo en el teatro de la Universidad Santiago de Cali.

El “sí” definitivo para la posesión de Abelardo fuera de Bogotá

El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto de 2026.

Esta decisión fue tomada en la sesión del miércoles, 29 de julio, con una votación a favor de 58 senadores contra 30 votos en contra, luego de que desde la Cámara de Representantes también se diera el “sí”. La proposición fue presentada por el partido Salvación Nacional.

El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. FOTO: Colprensa y Manuel Saldarriaga
El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. FOTO: Colprensa y Manuel Saldarriaga

“Valoro y agradezco profundamente que el Senado y la Cámara hayan aprobado el traslado del Congreso de la República a la ciudad de Cali para mi posesión presidencial”, expresó recientemente el presidente electo Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

Ya anteriormente el Senado había aprobado que la posesión se realizara en el departamento del Cauca, sin embargo, ante la insistencia de ser en una guarnición militar y debido a cuestiones climáticas, el presidente electo decidió trasladar su ceremonia a la capital valluna.

Con la autorización del Senado y la previa aprobación de la Cámara de Representantes, Abelardo de la Espriella ya tiene luz verde para comenzar su mandato como lo indicó en campaña: fuera del Capitolio Nacional. Por mandato constitucional, era necesario el permiso para trasladar la sede del Legislativo, pues ante este es quien jurará el presidente electo.

“Desde Cali, enviaremos un mensaje claro al país: el Estado volverá a estar presente en cada rincón de Colombia y las regiones ocuparán el lugar que siempre debieron tener en la construcción del futuro nacional”, concluyó el presidente electo en sus redes sociales.

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Bloque de preguntas

¿Cuándo y dónde es la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?
La posesión de Abelardo de la Espriella se llevará a cabo el 7 de agosto en el teatro de la Universidad Santiago de Cali, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de la República.
¿En qué consiste el retiro espiritual convocado por el presidente electo?
Es un encuentro en Barranquilla que reúne por primera vez a todo el equipo del nuevo gobierno (ministros, asesores y funcionarios designados) para realizar un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual previo a asumir el mandato.
¿Qué ministerios faltan por ser designados en el gabinete de de la Espriella?
Hasta el momento quedan pendientes por nombrar los titulares de la cartera de Salud y del ministerio de Ciencias.
¿Qué temas se abordarán en el empalme regional con Cundinamarca?
La reunión con los mandatarios de Cundinamarca tiene como objetivo principal revisar y priorizar las necesidades, proyectos y urgencias específicas de esa región para incorporarlas en la agenda del nuevo gobierno.

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