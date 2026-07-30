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Avianca Cargo llega a la Feria de las Flores con 82.000 toneladas de flores exportadas y una apuesta por nuevos mercados

La Feria de las Flores celebra una nueva edición con el respaldo de Avianca Cargo, compañía que se ha consolidado como uno de los principales socios estratégicos para llevar las flores colombianas a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

  • Avianca Cargo transportó 82.000 toneladas de flores y fortalece su apuesta por Medellín. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ - Avianca Cargo
    Avianca Cargo transportó 82.000 toneladas de flores y fortalece su apuesta por Medellín. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ - Avianca Cargo
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 11 horas
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Medellín vivirá una nueva edición de la Feria de las Flores con una amplia programación que incluye desfiles, eventos musicales, conciertos y otras actividades que exaltan la cultura y las tradiciones de la ciudad.

Esta celebración tiene como objetivo unir a los antioqueños y dar la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales en el marco de una de las festividades más importantes del país, que rinde homenaje a los arrieros y a los silleteros, quienes trabajan incansablemente para mostrar la belleza de su tierra.

A esta fiesta se unirá Avianca Cargo, una empresa que nació en esta ciudad en 1973 y que ha establecido un récord al transportar 82.000 toneladas de flores colombianas hacia mercados internacionales en lo que va de 2026.

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