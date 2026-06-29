Así arranca De la Espriella el empalme tras intercambio con Karol G

La cantante de reggaeton Carolina Giraldo, más conocida por su nombre artístico de Karol G, sorprendió a sus millones de fanáticos al pronunciarse mediante una carta sobre el nuevo panorama político del país. Fue dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien le respondió este lunes en la mañana y este martes se prepara para iniciar formalmente el empalme.
En la misiva, la cantante le pidió a De la Espriella gobernar “para todos” los colombianos y le recordó que el poder “no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad”.
Y dejó claro desde el principio que no escribe “como simpatizante” ni “como opositora”, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”. Cabe recordar que Giraldo es de Antioquia, departamento que le dio a De la Espriella más de 2 millones de votos, fundamentales para su victoria.
“Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió la artista.
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Y señaló que, aunque millones de colombianos respaldaron al presidente electo y otros millones votaron por opciones distintas, todos comparten aspiraciones comunes como vivir en un país más seguro, más justo y con mayores oportunidades.
Uno de los apartados que más reacciones generó fue el llamado de la cantante a gobernar sin distinciones políticas o ideológicas. “(Le pido) que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”, escribió.