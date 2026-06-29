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Soldado murió y 4 militares resultaron heridos tras ataque con drones del ELN en El Tarra

El Ejército denunció que integrantes del ELN utilizaron drones acondicionados con explosivos para atacar a militares que realizaban operaciones en zona rural de El Tarra, Norte de Santander.

  • El soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave murió tras un ataque con drones explosivos atribuido al ELN en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo. FOTO CORTESÍA
    El soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave murió tras un ataque con drones explosivos atribuido al ELN en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo. FOTO CORTESÍA
hace 3 horas
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Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros cuatro militares resultaron heridos luego de un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

El hecho fue confirmado este lunes por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita a la Segunda División del Ejército, que denunció el uso de drones acondicionados con explosivos por parte del grupo armado ilegal.

Según el reporte, el ataque ocurrió mientras tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11 adelantaban operaciones militares orientadas al control territorial y a garantizar la seguridad de la población civil en esta zona del país.

Conozca también: Ejército frustra en Cúcuta atentado con explosivos que buscaba impedir participación en las urnas

El Ejército atribuyó el ataque al ELN

De acuerdo con el comunicado oficial, integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN utilizaron aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos para atacar a los uniformados que permanecían en inmediaciones del sector.

Como consecuencia de la acción armada murió el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, mientras que otros cuatro militares resultaron heridos.

Los uniformados lesionados fueron evacuados hacia centros asistenciales en la ciudad de Cúcuta con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada.

El Ejército Nacional rechazó el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales y señaló que este tipo de acciones constituyen una violación al derecho internacional humanitario y ponen en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

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El soldado fallecido tenía nueve años de servicio

La institución informó que el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave era oriundo del municipio de Alto Baudó, en Chocó, y acumulaba nueve años de servicio en el Ejército Nacional.

“El Ejército Nacional lamenta la pérdida de nuestro soldado profesional, héroe de la patria”, indicó la Fuerza de Tarea Vulcano, que también anunció la activación de los protocolos institucionales para brindar acompañamiento integral a los familiares del uniformado fallecido.

La institución militar reiteró además que continuará desarrollando operaciones ofensivas contra el ELN en la región del Catatumbo, organización a la que responsabiliza de múltiples acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

“Como institución seguiremos desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Catatumbo y de la Fuerza Pública”, concluyó el comunicado oficial.

El ataque se registra en medio de la persistente crisis de orden público que enfrenta la región del Catatumbo, donde en los últimos meses se han intensificado los enfrentamientos y las acciones armadas de grupos ilegales, incluido el uso de tecnologías como drones modificados para realizar ataques contra objetivos militares.

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