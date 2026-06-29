Soldado murió y 4 militares resultaron heridos tras ataque con drones del ELN en El Tarra

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros cuatro militares resultaron heridos luego de un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El hecho fue confirmado este lunes por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita a la Segunda División del Ejército, que denunció el uso de drones acondicionados con explosivos por parte del grupo armado ilegal. Según el reporte, el ataque ocurrió mientras tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11 adelantaban operaciones militares orientadas al control territorial y a garantizar la seguridad de la población civil en esta zona del país. Conozca también: Ejército frustra en Cúcuta atentado con explosivos que buscaba impedir participación en las urnas

El Ejército atribuyó el ataque al ELN

De acuerdo con el comunicado oficial, integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN utilizaron aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos para atacar a los uniformados que permanecían en inmediaciones del sector. Como consecuencia de la acción armada murió el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, mientras que otros cuatro militares resultaron heridos. Los uniformados lesionados fueron evacuados hacia centros asistenciales en la ciudad de Cúcuta con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada. El Ejército Nacional rechazó el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales y señaló que este tipo de acciones constituyen una violación al derecho internacional humanitario y ponen en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil. Lea más: Petro niega gabelas al Clan del Golfo; exdirector de la Policía dice otra cosa

El soldado fallecido tenía nueve años de servicio