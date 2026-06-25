Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “No habrá ofertas generosas”

El presidente electo Abelardo De la Espriella lanzó ultimátum a los grupos armados ilegales del país. Les dio un mes para someterse a la justicia, advirtiendo que en su gobierno no habrá negociaciones amplias ni concesiones como, según dijo, se dieron durante la administración de Gustavo Petro. “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó. Lea también: “Recibo un país fracturado”: CNE le entrega credencial a Abelardo De la Espriella que lo ratifica como nuevo presidente de Colombia El presidente electo, desde el auditorio del pabellón 5 de Corferias, en Bogotá, también arremetió contra la política de paz total del actual Gobierno, al señalar que existió una “connivencia” con estructuras criminales, lo que calificó como “vergonzoso”.

“La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la impunidad: solo prevalecerá el imperio de la ley”, afirmó nuevo presidente De la Espriella.

El penalista insistió, en medio de aplausos y arengas de “firmes por la patria”, que los actores armados que persistan “en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa Fuerza Pública colombiana”.

Las menciones a Iván Cepeda y el socialismo

El presidente electo describió la contienda electoral como una lucha desigual entre dos proyectos de país. En su discurso, sin mencionar el nombre de Iván Cepeda, insistió en que el candidato del oficialismo contaba con el respaldo del aparato estatal, de contratistas vinculados al poder y de las maquinarias políticas tradicionales, mientras que él, según sus palabras, solo tenía “a Dios y a un pueblo exasperado por la opresión y decidido a no perder definitivamente su libertad”. En varios momentos recurrió a referencias históricas y épicas para ilustrar lo que considera el significado de su victoria. Comparó la resistencia de su movimiento con las gestas militares de la antigüedad y aseguró que nunca se dejaron intimidar por la aparente superioridad de sus adversarios. Puede leer: “Recibo un país fracturado”: CNE le entrega credencial a Abelardo De la Espriella que lo ratifica como nuevo presidente de Colombia “La determinación de un pueblo libre vale infinitamente más que cualquier maquinaria”, afirmó, provocando aplausos y gritos de apoyo entre los asistentes. El mandatario electo también dedicó parte de su intervención a formular una crítica ideológica al gobierno saliente. Argumentó que Colombia logró “romper una tendencia observada” en otros países latinoamericanos gobernados por “corrientes asociadas al llamado socialismo del siglo XXI”. Según señaló, mientras en otras naciones esos proyectos políticos lograron perpetuarse en el poder, los colombianos aprovecharon la primera oportunidad democrática para cambiar de rumbo y recuperar, en sus palabras, “la libertad y la democracia”. Entérese: El equipo de salud de Abelardo se reunió con organizaciones para ‘salvar’ el sistema

Hizo un llamado a la unidad nacional

Tras los pasajes más duros de su discurso, De la Espriella buscó enviar un mensaje de unidad nacional. Bajando ligeramente el tono y apelando a la reconciliación, afirmó que su gobierno no distinguirá entre vencedores y vencidos. “En estas elecciones no hubo vencedores ni vencidos”, expresó ante el auditorio. El presidente electo aseguró que gobernará para todos los colombianos, incluyendo a quienes no respaldaron su candidatura. Prometió garantías plenas para la oposición y para quienes discrepen de las políticas de su administración. “Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los. Habrá garantías plenas y absolutas para quienes, dentro de la constitución y la ley, ejerzan legítimamente la oposición, y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la mesa”, expresó el mandatario electo que asumirá su cargo el próximo 7 de agosto. No se pierda: El voto religioso habría sido clave en la victoria de Abelardo de la Espriella, según analista Las palabras fueron recibidas con prolongados aplausos por parte de los asistentes, muchos de los cuales se pusieron de pie mientras agitaban banderas y registraban el momento con sus teléfonos móviles. El ambiente en el recinto combinaba la solemnidad institucional del CNE y la Registraduría propia de una proclamación oficial. La imagen institucional del escenario reflejó un mensaje de democracia, legitimidad y transparencia electoral. Los paneles instalados en el auditorio destacaron consignas de bienvenida y mensajes alusivos al triunfo de quien el 21 de junio pasado fue proclamado oficialmente como presidente de la República, Abelardo De la Espriella.

En las primeras filas se encontraban familiares cercanos del presidente y del vicepresidente electos, junto con dirigentes, simpatizantes y miembros del movimiento político “Defensores de la Patria”, organización que impulsó la candidatura triunfadora. Entre ellos destacaban la administradora de empresas Ana Lucía Pineda, esposa del nuevo mandatario, acompañada de sus cuatro hijos y de los padres del presidente electo. También estaban presentes familiares y allegados de José Manuel Restrepo. Otro de los asistentes fue Enrique Gómez, una de las figuras más visibles de este proyecto político y uno de los principales respaldos de la campaña liderada por el reconocido abogado penalista. Además de las principales figuras de la campaña. Lea también: De la Espriella reaccionó a discurso de Cepeda y dijo que escuchó los “señalamientos” que hizo el excandidato La jornada también contó con una importante presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales. Decenas de periodistas acreditados siguieron de cerca el proceso electoral desde el inicio de la campaña y cubrieron lo que fue considerado el acto oficial y definitivo que marcó el cierre de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026. El auditorio registró una alta asistencia. Aunque aún quedaron algunos espacios disponibles, el recinto lució prácticamente lleno por representantes de distintos sectores políticos, líderes de opinión, familiares, miembros de organizaciones sociales y numerosos periodistas. Al mismo tiempo, varios asistentes realizaron transmisiones en vivo a través de plataformas digitales como TikTok y otras redes sociales, replicando una de las estrategias de comunicación que caracterizó la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella. Desde distintos puntos del salón se observaron teléfonos móviles transmitiendo en tiempo real para audiencias dentro y fuera del país. En otras noticias: Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “no habrá ofertas generosas” Entre los presentes también se encontraban integrantes de movimientos cristianos y organizaciones religiosas que respaldaron la candidatura durante la contienda electoral. “Viva Cristo Rey”, empezó diciendo el nuevo mandatario al dirigirse al auditorio en su primer discurso tras acreditarse su victoria. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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