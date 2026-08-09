Colombia sueña en grande con el nuevo ciclo olímpico; ya mira los Juegos Suramericanos

A dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Colombia viene mostrando resultados que permiten mirar con optimismo el futuro del deporte de alto rendimiento.

Aunque el panorama no ha sido sencillo, especialmente por las dificultades presupuestales que han golpeado al alto rendimiento, los deportistas nacionales han entregado señales importantes desde las primeras competencias de este nuevo proceso.

Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en agosto de 2025, fueron uno de los primeros grandes escenarios continentales para una nueva generación de atletas. Colombia terminó tercera, con 48 medallas de oro, detrás de Brasil (70) y Estados Unidos (54).

Allí comenzaron a sobresalir nombres que hoy ya son referentes, como la ciclista de pista Stefany Cuadrado, campeona en velocidad individual, keirin y velocidad por equipos; la atleta Natalia Linares, ganadora del salto largo, y el velocista Ronal Longa, plata en los 100 metros, bronce en los 200 y oro con el relevo 4x100, que estableció récord nacional sub-23 con 38,99 segundos.

A esa actuación se sumó la contundente presentación en los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú, donde Colombia se coronó campeona con 142 medallas de oro. Longa, con dos títulos; el gimnasta Dairo Zabala, con tres, y los ciclistas de pista Stefany Cuadrado y Kevin Quintero, también con tres, fueron algunos de los deportistas más destacados.

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El siguiente gran examen llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde Colombia compitió con 478 atletas y volvió a ocupar el segundo lugar del medallero.

El pasado sábado, con 91 oros, superó en cuatro la cosecha conseguida tres años atrás en San Salvador, una mejoría que dejó sensaciones positivas, aunque también evidenció aspectos por corregir.

En República Dominicana, Ronal Longa hizo historia al convertirse en el primer colombiano en ganar los 100 metros en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

También brilló el pesista Yeison López, doble campeón en los 88 kilogramos y protagonista de uno de los momentos más destacados de la delegación al establecer récord mundial en el arranque, con 182 kilogramos.

Los resultados generan satisfacción en el Comité Olímpico Colombiano, pero también plantean nuevas exigencias. Su presidente, Ciro Solano, considera que el segundo lugar en Santo Domingo representa un avance frente a San Salvador, aunque no debe convertirse en el punto de llegada.

“La propuesta es revisar qué funcionó y qué falló en disciplinas como atletismo, natación, boxeo, tiro con arco y algunos deportes de combate, para llegar a los Suramericanos con ajustes concretos. Ya hemos demostrado que podemos lograr cosas más grandes. Hay que seguir trabajando”, señaló Solano.

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El próximo gran desafío será precisamente los Juegos Suramericanos, que se disputarán en la provincia de Santa Fe, Argentina, del 12 al 26 de septiembre de 2026. Allí Colombia tendrá otra oportunidad para medir el crecimiento de sus deportistas y, al mismo tiempo, detectar cuáles son las áreas que necesitan mayor atención antes de afrontar las siguientes citas del camino hacia Los Ángeles.

En los Suramericanos de 2022, Colombia terminó segunda con 79 medallas de oro, lejos de Brasil, que ganó con 133. Cuatro años después, el objetivo será acercarse a esa potencia regional y confirmar que los resultados obtenidos en Asunción, Lima y Santo Domingo son fruto de un proceso serio y planificado.

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