El premio a la constancia: Juan Felipe Rodríguez asciende al WorldTour con el EF Education

Cuando Juan Felipe Rodríguez conoció en días recientes su ascenso al equipo principal del EF Education-EasyPost, no necesitó muchas palabras para resumir el camino recorrido. Lo hizo compartiendo una historia en Instagram acompañada por una canción del grupo mexicano Zona Corrido que parecía describir su propia historia. “Con esfuerzo todo llega, nunca lo olviden. Los sueños grandes no se consiguen fáciles... No fue suerte, fue disciplina...”, dice parte de la letra que eligió el corredor para celebrar el momento más importante de su carrera. Y difícilmente podría existir una descripción más acertada. Lea: Él es Juan Felipe Rodríguez, la nueva promesa del ciclismo de Colombia A sus 22 años, el ciclista nacido en Tenjo, Cundinamarca, pasó del equipo de desarrollo de la estructura estadounidense a integrar oficialmente una de las escuadras del WorldTour, la máxima categoría del ciclismo internacional, un paso que confirma su progresión y devuelve una noticia alentadora para el ciclismo colombiano, necesitado de nuevas figuras tras varios años sin el protagonismo que venían marcando los escarabajos en Europa. Con su llegada, Rodríguez se convierte en el duodécimo colombiano que actualmente hace parte del WorldTour, un pelotón que en octubre próximo perderá a uno de sus grandes referentes con el retiro de Nairo Quintana del ciclismo profesional.

Alumno avanzado

La historia de Rodríguez recuerda la de Sergio Higuita. El antioqueño llegó en 2019 al entonces Fundación Euskadi, cedido por el EF Education First. Sin embargo, apenas necesitó cuatro meses para convencer a los directivos estadounidenses, quienes adelantaron su regreso al equipo principal gracias a los resultados que consiguió en Europa. Rodríguez aterrizó en la estructura del EF después de una brillante temporada en 2025, año en el que conquistó la Vuelta de la Juventud, cuya última etapa fue una contrarreloj de 13,6 kilómetros entre La Ceja y La Unión, en Antioquia. En ese momento defendía los colores del Team Sistecrédito, considerado hoy una de las principales canteras del ciclismo colombiano y dirigido por Gabriel Jaime Vélez. Antes de dedicarse completamente al ciclismo, incluso cursaba estudios de cocina en el Sena, pero pronto entendió que su verdadero futuro estaba sobre la bicicleta. Tras conquistar la Vuelta de la Juventud viajó a Europa con el conjunto colombiano y dejó una buena carta de presentación: ganó una etapa y terminó tercero en la clasificación general de la Ronde de l’Isard, resultados que terminaron de abrirle las puertas del proyecto estadounidense. Siga leyendo: ¿Cuánto cuesta ser ciclista en Colombia? Negocio mueve más de US$13.600 millones en el mundo “Juan Felipe es disciplinado, muy dotado para este deporte, decente y educado. Como persona es excelente, comprometido con lo que hacía y con ambición, siempre pensando en lo que podía llegar a conseguir”, recordó el estratega Gabriel Jaime. La confirmación de que podía competir entre corredores de primer nivel llegó este año. En febrero sorprendió con un destacado tercer lugar en el Campeonato Nacional de Ruta, disputado sobre un exigente recorrido en Cundinamarca. Solo fue superado por Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa, mientras terminó por delante de corredores consolidados como Santiago Buitrago y Harold Tejada.

Se despejaron las dudas

Con el EF-Aevolo siguieron las actuaciones que convencieron definitivamente a los directivos del EF Education-EasyPost: fue tercero en el Tour of Rhodes, en Grecia; sumó experiencia en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali; en el Tour de los Alpes terminó cuarto en la clasificación de la montaña y protagonizó una fuga de 74 kilómetros durante la quinta etapa hacia Bolzano; posteriormente fue cuarto en la clasificación general del Alpes Isère Tour, en Francia. “Ha hecho un gran semestre allí y por eso le dieron el contrato con el WorldTour. Si no hubiera rendido, seguramente no le habrían dado esa oportunidad y lo hubieran enviado de vuelta a casa. Casos como este motivan a los demás muchachos porque se demuestra que sí se puede llegar, pero con trabajo, mucha dedicación y compromiso”, añadió Vélez. Ahora Rodríguez comienza una nueva etapa en la élite del ciclismo mundial. Mientras espera conocer su calendario definitivo, ya surgen versiones que lo ubican como una posible carta del EF Education para disputar la próxima Vuelta a España, que comenzará el 22 de agosto. Por ahora, el joven escarabajo ya cumplió el primer gran sueño: llegar al pelotón donde compiten los mejores del mundo. En el equipo en el que brillaron Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Higuita y Daniel Felipe Martínez, Rodríguez también espera dejar huella.

Colombia suma otro representante en el WorldTour

Con el ascenso de Juan Felipe Rodríguez al EF Education-EasyPost, Colombia completa 12 corredores en equipos del WorldTour, la máxima categoría del ciclismo internacional. En la lista también están Egan Bernal y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada y Sergio Higuita (XDS Astana), Nairo Quintana, Éiner Rubio y Diego Pescador (Movistar Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). La nómina cambiará a finales de la presente temporada con el retiro de Nairo Quintana, uno de los máximos referentes del ciclismo colombiano y ganador del Giro de Italia, la Vuelta a España y tres veces podio en el Tour de Francia. Su despedida marcará el cierre de una era y, al mismo tiempo, abrirá espacio para una nueva generación encabezada por corredores como Rodríguez, Pescador y Juan Guillermo Martínez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas