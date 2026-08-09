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Estas son las tres colombianas que murieron en accidente aéreo en Brasil; viajaban para celebrar unos quince

En el siniestro aéreo perdieron la vida cuatro personas, siendo tres de ellas turistas colombianas. Una de ellas es menor de edad. Esto fue lo que ocurrió.

  • Tres colombianas murieron en un accidente aéreo en Brasil. Fotos: AFP y redes sociales
    Tres colombianas murieron en un accidente aéreo en Brasil. Fotos: AFP y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
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En los alrededores de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, un siniestro aéreo que involucró a un helicóptero cobró la vida de cuatro personas. Entre las víctimas mortales se encuentran tres turistas colombianas de una misma familia que realizaban un vuelo panorámico sobre la ciudad.

En este trágico hecho ocurrido el sábado, 8 de agosto, tres generaciones de una misma familia perdieron la vida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, de 59 años y quien era la abuela del grupo familiar; Wendy Manrique Cubillos, de 37 años e hija de Rocío y Sofía Murillo Manrique, de 17 años, hija de Wendy y nieta de Rocío.

La cuarta víctima es el piloto brasileño Alessandro Rocha, quien según medios de ese país, contaba con cerca de 20 años de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros.

Este viaje familiar a Brasil tenía un motivo especial: celebrar los 15 años de Laura, nieta de Rocío. El grupo de turistas, según le contaron a medios brasileros, estaba integrado por seis personas de la misma familia, quienes habían llegado a Río de Janeiro el lunes anterior y tenían previsto regresar el próximo martes.

Lea también: Video | Tragedia aérea en Brasil: cuatro personas murieron en un accidente de helicóptero en Río y tres eran colombianas

En su estancia en el vecino país la familia recorrió la ciudad y visitó sitios turísticos. Como complemento a esa experiencia, decidieron reservar un paseo panorámico en helicóptero.

Luego de buscar a través de redes sociales, lograron contratar el respectivo recorrido. Debido a que la aeronave contratada —un Robinson R44, de matrícula PP-MFS— solo tenía capacidad para tres pasajeros además del piloto, el grupo tuvo que dividirse en dos turnos.

Con ese escenario, Rocío, Wendy y Sofía llegaron primero al helipuerto y abordaron el primer vuelo. En el hangar quedaron esperando Víctor Manrique (hijo de Rocío y hermano de Wendy), su esposa Daniela Castañeda y su hija Laura (la quinceañera), quienes realizarían el recorrido inmediatamente después en un segundo turno.

El recorrido turístico por los principales atractivos de Río de Janeiro debía durar aproximadamente 20 minutos. Al notar que transcurría más de media hora, e incluso cuarenta minutos, Víctor Manrique y su esposa, según el relato de medios locales, comenzaron a preocuparse por la demora y la falta de información clara en el helipuerto.

Al preguntar, un empleado les mencionó inicialmente de forma vaga que el piloto había reportado un “aterrizaje de emergencia” o “aterrizaje forzoso”. No obstante, la familia terminó enterándose de la desgarradora noticia de la muerte de sus seres queridos mediante publicaciones y noticias en internet.

Según reportes oficiales, el helicóptero se estrelló contra la falda de un cerro en una zona de vegetación densa, escarpada y de difícil acceso dentro del Parque Nacional de Tijuca, en inmediaciones del mirador turístico de Vista Chinesa. Tras el impacto, la aeronave estalló y se desató un incendio que consumió el aparato y se extendió rápidamente por el bosque espeso.

Respecto a lo ocurrido, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial expresando sus más sentidas condolencias y solidaridad con los allegados de las víctima.

Igualmente, la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, confirmó que están en permanente coordinación con las autoridades brasileñas para brindar el acompañamiento consular respectivo y agilizar las diligencias de repatriación. También detalló que la identificación de los cuerpos ha sido una tarea compleja para los forenses locales debido al estado de incineración en que quedaron tras el incendio.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes eran las colombianas que murieron en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro?
Las víctimas colombianas fueron Lida Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique Cubillos, de 37; y Sofía Murillo Manrique, de 17. Eran abuela, madre e hija, respectivamente, y viajaban juntas como turistas.
¿Dónde ocurrió el accidente del helicóptero con turistas colombianas en Brasil?
El accidente ocurrió dentro del Parque Nacional de Tijuca, en una zona de vegetación densa y terreno escarpado, cerca del mirador turístico de Vista Chinesa, en los alrededores de Río de Janeiro.

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