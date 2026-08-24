Detalles de la declaración de bienes “mal hecha” que presentó el presidente De la Espriella a Función Pública

Al presidente Abelardo de la Espriella le quedó mal hecha la declaración de renta que puso en Función Pública, según confirmaron varias fuentes expertas a este diario. Hay varios aspectos que pueden observarse a simple vista en el documento revelado por Cambio. En la declaración sale la cifra de $10.272.863.000 en el apartado de “Otros ingresos y rentas”. Los espacios que corresponden a salarios, cesantías, gastos de representación, arriendos y honorarios están todos en ceros. ¿Por qué un patrimonio de ese tamaño no tiene trazabilidad por categoría, por ejemplo, en honorarios o utilidades de las empresas? Le puede interesar: Nuevo modelo migratorio de De la Espriella, parecido al de Trump, genera críticas: ¿solucionará la inseguridad?

Falta información

La cifra mencionada corresponde a la declaración del año gravable 2024, presentada a la DIAN en 2025. En el documento que presentó ante Función Pública, que en teoría debería tener la misma información, dice que son “otros ingresos y cifras” mientras que en la primera son “inversiones e instrumentos financieros derivados”, como se observa en la imagen. “Coincide exactamente la cifra de los $10.272.863 pesos de patrimonio que hay en la declaración de renta del año gravable 2024 con los ingresos que dice la de Función Pública. Cogieron la suma de patrimonio y la pusieron como ingresos, de resto lo rellenaron en ceros”, dice una de las fuentes consultadas por este diario.

A la izquierda, la declaración que figura en Función Pública, mientras a la derecha está la aprobada en 2025, correspondiente al año gravable 2024. Foto: Cortesía.

Eso, agrega, muestra “no necesariamente que esté mala la declaración de renta, sino la de bienes y patrimonio (...) se ve muy claro que están confundiendo ingresos (que en la segunda imagen son $87.834.000) con patrimonio. Eso no tiene sentido”, dice una de las fuentes. Lo que debería ir en ese apartado son los $10.272.863.000.

Gestión de ingresos e impuestos desde sociedades comerciales

Concretamente, se trata de ingresos “financieros” que usualmente corresponden a rendimientos en entidades bancarias y a actividades pequeñas. Lo expuesto es consistente con alguien que no vive en Colombia y que recibe sus ingresos a través de una sociedad comercial, en la que la compañía paga los gastos personales, dice una de las fuentes. La empresa recibe la plata y paga servicios públicos o seguros, por ejemplo. “Mi empresa recibe la plata, paga los servicios, los seguros del carro, todo lo mío. Lo que dejo para mí es poquito. Entonces eso es consistente con la persona que tenga ese tipo de ingresos, que en Colombia hay que tributar con ingresos de fuente nacional y extranjera, pero seguramente su carga de ingresos está a través de sus sociedades o holdings que tiene, que generan esa rentabilidad y cubren sus gastos básicos”, explica la fuente experta. De ahí que el total de costos y gastos deducibles de De la Espriella figure como de solo $6,436,000.

Estado civil, posibles omisiones patrimoniales y sociedades a las que “ya no pertenece”

Otro tema que llama la atención es que De la Espriella puso que no tiene cónyuge, a pesar de que lleva casado más de veinte años con la primera dama, Ana Lucía Pineda, con la que ha dicho que “se casó por la Iglesia”. Con quien, además, tiene cuatro hijos. Conozca: Libro de De la Espriella revela presuntas irregularidades en contratos por $47.000 millones en Antioquia

Cabe recordar que Lilian María Pineda, hermana melliza de la primera dama, figura como representante legal suplente de De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. El presidente De la Espriella no figura como representante. Con respecto a que la plata pueda entrar a través de las empresas, estas no figuran en la declaración. A su vez, en el documento se pregunta a De la Espriella si es socio de alguna compañía y pone que no. Se pregunta, a su vez, si tiene inversiones en Colombia o en el exterior, pero también pone que no. En la declaración no aparece vinculado a ninguna de sus empresas, incluida De la Espriella Lawyers, Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style y el restaurante Místico en Miami, según el documento que reveló Cambio. En ese apartado del patrimonio también figuran propiedades por $297,115,000 en el documento presentado a la DIAN, sin embargo, no se detalla en qué, y el espacio de “otros activos” sale en ceros. Es decir, en la sección donde se registran inmuebles, vehículos u otros activos, aparece vacío; no aparecen propiedades ni bienes patrimoniales a su nombre.

¿De dónde vienen los recursos?

En el documento presentado a la DIAN hay un rubro de $10,595,968,000, “total patrimonio bruto”, que una de las fuentes explica que deberían estar detallados. Entre ellos, el subapartado que se refiere en “Efectivo y equivalentes al efectivo”, donde se registran $25,990,000, pero no se especifica en dónde ya que las cuentas salen en ceros. En otras palabras, en el documento presentado a Función Pública declara una sola cuenta de ahorros en Colombia con saldo de $0 al 31 de diciembre de 2025, después de haber reportado ingresos por más de $10.000 millones el año gravable anterior. ¿Dónde quedó esa plata? Una vez más, no aparecen inversiones, fideicomisos ni otra cuenta que lo justifique.

En conclusión, la declaración de bienes y rentas “está mal hecha”, según las fuentes. Otro tema que llama la atención es que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como el presidente pueden tardar hasta años con su declaración “en revisión”, mientras esta ya aparece como “finalizada”.

Otros patrimonios del gabinete

Los ministros del gabinete de De la Espriella también hicieron públicas sus declaraciones de renta. Según informó La República, Iván Cancino y Miguel Gómez, de Justicia y Hacienda, respectivamente, tienen los mayores patrimonios líquidos, con $5.160 millones y $4.145 millones. Este monto corresponde al valor de sus bienes y activos, una vez descontadas las deudas y obligaciones. En conjunto, los 18 ministros del gabinete de Abelardo De la Espriella suman un patrimonio líquido de $28.577 millones. En promedio, cada integrante del gabinete tiene una riqueza de $1.587 millones. En la parte baja del listado aparecen Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, con $316,2 millones; Natalia López, ministra de Trabajo, con $307,5 millones; Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte, con $173,8 millones; y, finalmente, Rodrigo Lara, ministro del Interior, con $155,8 millones, el patrimonio líquido más bajo del gabinete ministerial. El mayor nivel de endeudamiento lo registra Ana María Vesga, ministra de Salud, con obligaciones por $1.793 millones. Le sigue Rodrigo Lara, ministro del Interior, con $1.146 millones, mientras que Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, reporta deudas por $795,4 millones. En cuarto lugar aparece Natalia López, ministra de Trabajo, con $732,6 millones.

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