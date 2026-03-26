Así se movieron los 31 billones de pesos que el Gobierno Petro entregó “a dedo” a las asociaciones populares

A menos de cinco meses para que se termine el mandato de Gustavo Petro, se conoció que el Gobierno gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con Asociaciones Público-Populares —es decir, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos—, y todo a “dedo” y con saldos muy discutibles en cuanto a ejecución.
Tras la revelación de El Tiempo, las alarmas se encendieron. La forma en la que entregaron esa cantidad de dinero fue a través de las Asociaciones Público-Populares, una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno. Resulta que esa figura ya había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública. Aún así, ha servido para lo que lo que muchos han calificado como derroche.
Específicamente, este derecho de petición mostró que se han firmado 80.736 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos desde el 2022. La mayoría de contratos tienen baja ejecución, lo que refleja el “caos” administrativo del Ejecutivo.
El escándalo llega en plena época electoral y no es casualidad. Las comunidades beneficiadas son muy cercanas al Gobierno Nacional, y parece que su apoyo no es gratuito.