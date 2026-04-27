Hubo 31 ataques terroristas de las disidencias el fin de semana: Fuerzas Militares

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron en el suroeste de Colombia durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 muertos, según el último balance del gobierno. El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado en el departamento del Cauca ascendió a 21, dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas. Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares. Lea aquí: EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad Los ataques son atribuidos a una facción disidente de la guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscando de Colombia, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

La “ola terrorista” es una respuesta ante operaciones militares en la zona, aseguró el ministro Sánchez a Blu Radio, que calificó estas acciones como “crímenes de guerra”. Erich Saumeth, analista e investigador colombiano en temas de defensa, agregó en diálogo con EL COLOMBIANO que la oleada de ataques corresponde a una estrategia deliberada de acción armada coordinada y coercitiva del Estado Mayor Central (EMC) para “generar saturación mediática y efecto psicológico” y golpear al país desde diferentes frentes.

“Los hechos responden a la convergencia de tres factores clave: el ciclo electoral, que genera dispersión en la toma de decisiones del Estado; la necesidad urgente de reafirmar dominio sobre economías ilícitas en disputa; y el deseo de proyectar resiliencia frente a la presión sostenida de la Fuerza Pública”, dijo, y añadió que los ataques distribuidos también buscan dividir a la Fuerza Pública para disminuir su capacidad de atención y respuesta a la violencia.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones generales del 31 de mayo. El presidente izquierdista Gustavo Petro tildó a los rebeldes de “terroristas” y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución. Sin embargo, tras hacer aquel comunicado, publicó una foto celebrando su cumpleaños, lo que desató críticas. Entérese: Ejército responde a denuncia sobre minería ilegal en base militar: Reconoció actividad masiva en La Mandinga “Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de la Salle de Zipaquirá y que juramos en lo alto de la peña de Guaica”, publicó en su cuenta de X el mandatario colombiano.

El texto, escrito antes de las 10:00 p. m. del sábado, va acompañado de una actitud festiva del presidente, quien posa junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros dos hombres a quienes Petro reconoce como amigos de la juventud, con collares alusivos a una fiesta hawaiana. “No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de Quijotes haciendo lo imposible y logrando lo imposible”, puntualizó. Este mensaje ha despertado indignación entre varios sectores, quienes resaltaron que en medio de un panorama de violencia, en vez de haber solidaridad con las víctimas y condolencias, sea la primera autoridad del país quien al parecer muestre desconexión con la realidad nacional. Le puede interesar: ¿Quién es alias Marlon? MinDefensa ofrece recompensa de $5.000 millones por responsable de atentados en el Valle y el Cauca Uno de sus críticos fue el candidato Sergio Fajardo, quien aseguró: . “Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos. Recuerde que son víctimas del caos total en el que terminó su paz total. Qué indolencia, qué vergüenza”.

Reacciones políticas a los atentados del fin de semana

Otros principales candidatos presidenciales condenaron la jornada de violencia y criticaron la celebración de Petro en medio de la coyuntura. Y es que, los ataques siembran un “clima de miedo” de cara a las elecciones, dijo en X el izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas y heredero político de Petro, quien no puede buscar la reelección. Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

“Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro”, dijo el abogado derechista Abelardo de la Espriella, segundo en los sondeos. “Este gobierno ha permitido que la violencia crezca”, dijo por su parte la senadora Paloma Valencia, candidata por el partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y originaria del Cauca, que compite codo a codo con De la Espriella por un eventual pase a segunda vuelta.

Valencia, desde su departamento natal, criticó la auscencia del presidente Petro en el terreno: “Aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentos. Mi primera acción será militarizar la vía y fortalecer a la Fuerza Pública”, dijo la candidata en una corta rueda de prensa acompañada por el expresidente Álvaro Uribe.

Lea también: Identificaron a algunas de las víctimas mortales del atentado en la vía Panamericana y decretaron 3 días de luto Bloque de preguntas y respuestas