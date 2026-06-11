¡Prográmese! Después de la victoria de México, estos son los otros partidos mundialistas de la semana

La Selección de México se impuso 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el partido inaugural de la Copa del Mundo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) ante más de 80.000 espectadores. Este compromiso es apenas el inicio de la acción mundialista y es que en lo que resta de semana aún hay once partidos por jugarse.
El primero de ellos es el que complementa el Grupo A de los manitos y africanos. Corea del Sur se enfrenta a República Checa en el Estadio Guadalajara (Akron) en lo que será la vuelta de los checos a un Mundial después de 20 años, tras su última participación en Alemania 2006. Los europeos liderados por Patrick Shik se enfrentan a la Corea de Heun Ming-Son en un partido que promete. Se jugará a las 9:00 p.m., hora colombiana, y tendrá transmisión de DirecTV y Win Sports.