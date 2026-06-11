¡Prográmese! Después de la victoria de México, estos son los otros partidos mundialistas de la semana

La Selección de México se impuso 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el partido inaugural de la Copa del Mundo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) ante más de 80.000 espectadores. Este compromiso es apenas el inicio de la acción mundialista y es que en lo que resta de semana aún hay once partidos por jugarse. El primero de ellos es el que complementa el Grupo A de los manitos y africanos. Corea del Sur se enfrenta a República Checa en el Estadio Guadalajara (Akron) en lo que será la vuelta de los checos a un Mundial después de 20 años, tras su última participación en Alemania 2006. Los europeos liderados por Patrick Shik se enfrentan a la Corea de Heun Ming-Son en un partido que promete. Se jugará a las 9:00 p.m., hora colombiana, y tendrá transmisión de DirecTV y Win Sports.

El viernes debutan los otros dos locales

Abriendo la segunda jornada mundialista este próximo viernes 12 de junio, otra de las locales, Canadá, se enfrentará a Bosnia y Herzegovina desde las 2:00 p.m., con transmisión de DirecTV, Disney+ y Win Sports. El compromiso entre canadienses y balcánicos es válido por el Grupo B y se jugará en Toronto, Canadá. Este será el inicio del último campeonato del mundo de la leyenda del ataque bosnio, Edin Dzeko (40 años). En el segundo turno de este día, Estados Unidos enfrenta a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en California. La selección de Las Barras y Las Estrellas albergará su segundo Mundial después del realizado en 1994, mientras que la albirroja dirigida por el entrenador argentino Gustavo Alfaro quiere empezar el camino hacia la historia. “Un cazador de utopías”, así se define Alfaro, quien devolvió a Paraguay a una cita orbital después de 16 años. Mauricio Pochettino, director técnico de EE. UU., tiene la obligación de hacer las cosas bien en casa. El partido será a las 8:00 p.m., con transmisión de Win Sports, DirecTV, Disney+, RCN TV y Caracol TV. Los guaraníes son la primera selección sudamericana en jugar; lo harán en el Grupo D.

Un sábado que promete: debuta Carletto en la competición

El tinte mundialista se pone más intenso el sábado 13 de junio con el debut de la única selección pentacampeona del mundo (Brasil), la cual dirige Carlo Ancelotti en su primera experiencia como seleccionador, sin embargo, antes de ese juego, hay un partido a las 2:00 p.m., el cual disputarán Catar y Suiza en San Francisco. Los anfitriones de la edición de 2022 se enfrentan a los helvéticos de Granit Xhaka en el segundo partido del Grupo B y se podrá seguir a través de DirecTV y Win Sports. El Estadio Nueva York Nueva Jersey será testigo del debut de Carlo Ancelotti en un banquillo mundialista. El italiano estará al mando de Brasil en el duelo ante Marruecos por el Grupo C. Dos selecciones con presente distinto: la “Canarinha”, obligada a demostrar mejora en su juego y resultados, mientras que el equipo africano viene de ganar de forma polémica la Copa Africana de Naciones. Este duelo, que puede contar con Neymar Jr., se jugará desde las 5:00 p.m. y será transmitido por Caracol TV, RCN TV, DirecTV y Disney+.

Un partido, quizá poco atractivo para algunos, para otros con tintes muy mundialistas al enfrentarse dos selecciones poco habituales en el torneo, es el duelo entre Haití y Escocia, los dos equipos que parten con menos favoritismo en el Grupo C. Los británicos, que sufrieron la lesión de Billy Gilmour, parten como favoritos frente a los centroamericanos, que vuelven a un Mundial tras su participación en 1974. Este partido se podrá seguir a través de DirecTV a partir de las 8:00 p. m. Será el primer partido que albergue el mítico Estadio de Boston, la casa de los New England Patriots en la NFL. Para cerrar la primera jornada sabatina de la copa más deseada de todas, está el segundo compromiso del Grupo D entre Australia y Turquía en el Estadio Vancouver en Canadá. Australia, que cayó en octavos de final en 2022, buscará esa instancia nuevamente, mientras que los otomanos, con Arda Güler a la cabeza, vuelven a una cita mundialista después de 24 años. El partido será a las 11:00 p.m., un buen plan para la noche de sábado, y se podrá ver en DirecTV.

Alemania, Países Bajos y Ecuador debutan el domingo