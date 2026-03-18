El rastro de los $18.000 millones que adjudicó Findeter a empresas que presentaron documentos falsos

Una nueva denuncia publicada por La FM involucra a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y una licitación en la que la entidad habría entregado 18 mil millones de pesos a empresas que, presuntamente, presentaron certificaciones bancarias “falsas”.
La investigación revela que el contrato tendría como objeto la adquisición de maquinaria pesada para el mejoramiento de vías en municipios. “Tibu y Sardinata en el departamento de Norte de Santander; Roberto Payán y Tumaco en el departamento de Nariño; y Villa Garzón en el departamento de Putumayo”, y terminó en una carrera contra el reloj para entregar $18.000 millones de pesos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Es por ello que en noviembre de 2025, Findeter abrió una convocatoria pública con recursos del Fondo Paz - que está manejado por la Presidencia de la República- inicialmente por $15.215 millones.