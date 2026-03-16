Con 14.780 homicidios, 2025 fue el año más violento de la última década en Colombia

Las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran que 2025 fue el año más violento de la última década en Colombia. Esto debido a que el homicidio llegó a un récord en la década: se presentaron 14.780 casos en el año. Al tiempo, datos de InSight Crime muestran que hubo una subido del 1,9 %.
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Las cifras preliminares de Medicina Legal muestran la siguiente evolución desde 2017. En ese año, se presentaron 11.373 homicidio, que significó una reducción en 159 casos respecto a 2016. Sin embargo, en 2018 hubo 12.130 casos registrados: es decir, 757 hechos más que el año anterior.
En 2019 el registro de esos eventos llegó a 11.880 casos (250 menos que en 2018) y en 2020 la cifra volvió a bajar, puesto que llegó a 11.326 casos. Aunque fue el año de la pandemia, que estuvo marcado por las cuarentenas y aislamientos restrictivos de la movilidad, fue el número de homicidios más bajo desde 2015.