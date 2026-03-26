Claudia Hakim regresa con “El universo de lo múltiple’”, su primera exposición individual en 15 años

El universo de lo múltiple, ya disponible en la Galería La Balsa de Medellín, es la primera exposición individual de Claudia Hakim en 15 años.
Como plantea en el texto introductorio Eugenio Viola, excurador del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), donde fue colega de Hakim cuando ella dirigió el museo entre 2016 y 2024, la trayectoria de la artista es poco común en Colombia: a pesar de haber estado al frente de una de las instituciones del arte más importantes del país, “su obra ha permanecido, durante largos períodos, en una esfera de discreción voluntaria”.
Lea: Ruta 14: el recorrido artístico para que descubra galerías en El Poblado
Con más de 20 piezas, esta es también la primera vez que Hakim reúne tantas obras en un mismo lugar.
Patricia Gómez, fundadora de La Balsa, explica que es significativo que esto ocurra en Medellín, una ciudad marcada por su tradición industrial y donde, paradójicamente, ningún artista se había arriesgado de manera firme y sostenida a trabajar con residuos industriales ni a construir un concepto a partir de ellos, como lo hace Claudia.
Aros de rines, tornillos y embragues, utilizados de distintas maneras, son solo algunos de los elementos que antes fueron sobrantes y que Hakim convirtió en materia para sus obras, que, como dice Viola, constituyen una “reflexión profunda del arte para reimaginar el destino de la materia”, pero también sobre lo múltiple en lo serial, visible en el tejido que, en este caso, está hecho con estos materiales.