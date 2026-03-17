Más allá de Banksy: otros artistas urbanos que aún mantienen su identidad en secreto

Sin duda, Banksy es uno de los artistas vivos más famosos del mundo, especialmente por sus obras con mensajes políticos y provocadores que aparecen en lugares distintos de todo el planeta.
Esta semana, Reuters publicó una investigación que reveló su identidad, esa que había permanecido oculta por tantos años. El reportaje afirma que el artista callejero sería Robin Gunningham, un británico de 51 años.
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Como detalló Reuters en su informe, “la empresa de Banksy, Pest Control, declaró que el artista ‘ha decidido guardar silencio’. Su abogado de toda la vida, Mark Stephens, escribió a Reuters que Banksy ‘no acepta que muchos de los detalles que aparecen en su consulta sean correctos’. No dio más detalles. Sin confirmar ni desmentir la identidad de Banksy, Stephens nos instó a no publicar este informe, argumentando que hacerlo violaría la privacidad del artista, interferiría con su arte y lo pondría en peligro”.
A pesar de estas peticiones, Reuters concluyó “que el público tiene un profundo interés en comprender la identidad y la trayectoria de una figura con una influencia profunda y duradera en la cultura, la industria del arte y la política internacional”.
Aún así, todavía hay un halo de incertidumbre de si Gunningham es Banksy, pero mientras el enigma se aclara definitivamente, hay más artistas anónimos como Banksy en el mundo y aquí les contamos quiénes son.