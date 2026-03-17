Más allá de Banksy: otros artistas urbanos que aún mantienen su identidad en secreto

Sin duda, Banksy es uno de los artistas vivos más famosos del mundo, especialmente por sus obras con mensajes políticos y provocadores que aparecen en lugares distintos de todo el planeta. Esta semana, Reuters publicó una investigación que reveló su identidad, esa que había permanecido oculta por tantos años. El reportaje afirma que el artista callejero sería Robin Gunningham, un británico de 51 años. Puede leer: ¿Robin Gunningham es Bansky? Reuters afirma haber resuelto el enigma del arte contemporáneo Como detalló Reuters en su informe, “la empresa de Banksy, Pest Control, declaró que el artista ‘ha decidido guardar silencio’. Su abogado de toda la vida, Mark Stephens, escribió a Reuters que Banksy ‘no acepta que muchos de los detalles que aparecen en su consulta sean correctos’. No dio más detalles. Sin confirmar ni desmentir la identidad de Banksy, Stephens nos instó a no publicar este informe, argumentando que hacerlo violaría la privacidad del artista, interferiría con su arte y lo pondría en peligro”. A pesar de estas peticiones, Reuters concluyó “que el público tiene un profundo interés en comprender la identidad y la trayectoria de una figura con una influencia profunda y duradera en la cultura, la industria del arte y la política internacional”. Aún así, todavía hay un halo de incertidumbre de si Gunningham es Banksy, pero mientras el enigma se aclara definitivamente, hay más artistas anónimos como Banksy en el mundo y aquí les contamos quiénes son.

Ememem, el que rellena la acera con mosaicos

Así lucen las grietas que repara Ememem en las calles de Lyon, Francia. FOTOS Cortesía Lina Moreno

De este artista callejero que rellena las grietas del pavimento desde 2016 con mosaicos de colores se sabe que vive en Francia y que ha dejado su arte regado por ciudades como París, Lyon (la ciudad en la que dicen que vive), Barcelona y Madrid. El diario español Vanguardia detalló que Ememem usa la técnica del Flacking, “una palabra que en francés deriva de ‘charco’. Consiste en reparar las grietas y fracturas del asfalto, aceras o muros, rellenando cada agujero con mosaicos de colores”. Para esto usa materiales como cerámica, madera, mármol y betún, y no hay un tamaño concreto porque rellena tanto grietas pequeñas como grandes, llamando la atención de los transeúntes. En Lyon hasta ha dado talleres de arte, de los que no hay una sola imagen, seguro para seguir resguardando su identidad.

Mr. Bad Tiles, el de los mosaicos que se pegan

Aunque sus mosaicos vuelan a las alturas también se ha atrevido a pegarlos cerca de la calle. FOTOS Instagram @mr.bad.tiles

En Europa también es común ver en las alturas de grandes edificios figuras de Mario Bros, Pac-Man o Pokémon Se trata de Mr. Bad Tiles, del que tampoco se conoce su identidad y quien desde 2016 hace estos mosaicos que ubica lanzándolos desde abajo o hasta con ayuda de drones en puentes muy altos. Se sabe que es de Madrid y que a la fecha lleva más de 3.000 mosaicos ubicados en parte de Europa. La página Street Art Latam detalla que Mr. Bad Tiles “transforma escombros y gresite abandonados en piezas virales desde la Vega Baja. Pero es su técnica de lanzamiento de mosaicos lo que genera un furor absoluto en las redes sociales. El artista desafía las leyes de la gravedad con sus obras artesanales, piezas viajan por el aire hacia las fachadas más altas y remotas. Para ello, prescinde totalmente de escaleras o andamios”. También ha dicho que “concibe el arte urbano como un espacio de juego, rebeldía y alegría cotidiana”.

Ouestled, el que pinta hasta los muebles que tiran a la calle

Le D en acción y una mesa pintada por él en plena calle. FOTO Instagram @ouestled