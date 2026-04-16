Hace 16 años hirió a su pareja y creyó que se había librado: lo acaban de capturar

Un hombre que hace 16 años había agredido a su pareja sentimental, que era menor de edad, casi hasta matarla, creía que se había librado de la acción de la justicia; sin embargo, en las últimas horas la Policía de Urabá lo capturó.

Le recomendamos leer: Casi 24.000 mujeres de Medellín fueron acompañadas por el Distrito tras sufrir violencia de género entre 2024 y 2025

El hecho por el que se había dictado la orden de aprehensión por parte de un juez ocurrió el 17 de enero de 2010 en el municipio de Turbo, cuando el sujeto lesionó haciendo uso de un arma blanca a la joven que fungía como su pareja.

En ese momento ella contaba con 16 años de edad, tuvo que ser remitida a un centro asistencial y se vio al borde de la muerte.

De acuerdo con la Policía de Urabá, el hombre capturado presenta además otras anotaciones por violencia intrafamiliar, lesiones personales e inasistencia alimentaria.

Ahora tendrá que responder además por algo que ya no se esperaba: el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en 2025 Antioquia registró una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres.

A principios de marzo, la Secretaría de las Mujeres del departamento activó una estrategia para fortalecer las comisarías de familia, que son las primeras respondientes en estos casos.

Esta estrategia contempla jornadas de formación en las nueve subregiones con el fin de que los funcionarios locales hagan una valoración correcta de riesgos de feminicidios y sepan activar los mecanismos de protección como la Línea 123 Mujer Antioquia, así como los Hogares de Protección.

También le sugerimos ver: Esta es la identidad del hombre que asesinó a su pareja y sus dos hijastras en Bogotá: aceptó cargos por el triple feminicidio

También implica la contratación de un equipo de 60 personas, entre profesionales y personal de apoyo técnico, para respaldar a esas instancias en los distintos municipios.