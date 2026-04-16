El Crystal Palace de Muñoz y Lerma clasifica a semifinal europea: repase aquí la jornada de los colombianos

El estadio Artemio Franchi de Florencia, Italia, fue testigo de un momento histórico. Crystal Palace, club londinense que acostumbra a estar en la mitad de la tabla de la Premier League de Inglaterra, vivió allí otro episodio mágico e inédito como lo ha hecho en las dos últimas temporadas. Y las páginas doradas en el libro de las águilas azulgranas se están escribiendo con tinta colombiana: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma conforman la plantilla del Palace; ambos están allí desde la temporada 2023/2024.
Muñoz es inicialista indiscutido, Lerma alterna entre titularidades y suplencias, pero el aporte de ambos es importantísimo, como lo ha reconocido su entrenador Oliver Glasner en múltiples ocasiones. Este jueves 16 de abril, tuvieron una nueva cita con la historia, así como el 17 de mayo de 2025 cuando le ganaron la final de FA Cup al Manchester City y consiguieron el primer título del club en 164 años.