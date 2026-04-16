Caso Colmenares: por estas razones la Corte Suprema ratificará inocencia de Laura Moreno y Jessi Quintero

La Corte Suprema de Justicia prepara la absolución definitiva de Laura Moreno, una de las mujeres investigadas por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares, en Bogotá, en el marco de un expediente que ha mantenido en ascuas a la sociedad colombiana en la última década. La decisión, programada para ser leída mañana en el alto tribunal, también beneficiaría a Jessy Quintero, otra de las compañeras del fallecido, quien también fue procesada por la justicia en su momento. Lea aquí: Las pruebas de la Fiscalía contra Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, por las que le imputarán cargos en dos delitos La Sala de Casación Penal concluyó que no existen pruebas suficientes para desvirtuar su inocencia ni para establecer su responsabilidad en un homicidio. El caso se remonta al 31 de octubre de 2010, cuando Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras asistir a una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. Su cuerpo fue hallado horas después en el caño del parque El Virrey, en circunstancias que desde el inicio generaron controversia.

El joven fue hallado sin vida en octubre de 2010 en el caño el Virrey al norte de Bogotá. FOTO: Cortesía.

Aunque en un primer momento las autoridades manejaron la hipótesis de un accidente, la familia del joven y la Fiscalía sostuvieron que se trató de un homicidio. A lo largo del proceso, esta disputa se vio reflejada en pruebas periciales contradictorias, especialmente en dos necropsias que apuntaron a conclusiones opuestas: una que indicó muerte accidental y otra que planteó la posibilidad de asesinato. Este choque de versiones fue determinante para que la justicia concluyera que no era posible establecer con certeza qué ocurrió esa noche. De hecho, tanto el Tribunal como la Corte coincidieron en que, más de una década después, no se puede determinar si la muerte de Colmenares fue producto de un homicidio o de un accidente.

Laura Moreno, quien era pareja del estudiante, fue señalada como presunta partícipe del crimen, mientras que Jessi Quintero fue acusada de supuesto encubrimiento. Sin embargo, ambas fueron absueltas en primera y segunda instancia, y ahora también en casación, lo que deja en firme su inocencia. El proceso también incluyó la absolución en 2014 de Carlos Cárdenas, otro de los principales señalados por la Fiscalía. Además, durante la investigación se conocieron irregularidades como la condena a falsos testigos, lo que debilitó aún más la solidez del caso. Con esta decisión, la Corte Suprema pondría fin al proceso judicial sin una respuesta definitiva sobre la causa de la muerte de Colmenares, un aspecto que ha mantenido el caso en el ojo público durante años. Siga leyendo: Lo mataron por 6.000 pesos: así fue el violento ataque a un joven en Bucaramanga