Ladrones se metieron a una escuela Ituango y sacaron 8 computadores

En la vereda Mote, del municipio de Ituango, se robaron ocho computadores del Centro Educativo Rural Palo Blanco, equipos que hacían parte del programa Computadores para Educar.

El profesor de la institución, Jeison Echavarría, aseguró que no es la primera vez que les roban. Según indicó, hace aproximadamente un año ya les habían sacado cuatro equipos.

En un video en el que denunció lo sucedido, el profesor explicó que el lugar contaba con medidas de seguridad, incluida una puerta con doble cerradura, pero los delincuentes habrían ingresado por una ventana. “Desafortunadamente, como dicen, los ladrones no tienen tapa”, afirmó.

También le puede interesar: Tras robo a escuelita rural, Alcaldía de Guarne y autoridades toman medidas de seguridad