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Ladrones se metieron a una escuela Ituango y sacaron 8 computadores

No es la primera vez que se roban computadores del programa Computadores para Educar.

  • Robaron ocho Computadores para Educar de una escuela rural en Ituango, Antioquia, metiéndose por una ventana. FOTO: Video de denuncia pública de profesor del colegio.
    Robaron ocho Computadores para Educar de una escuela rural en Ituango, Antioquia, metiéndose por una ventana. FOTO: Video de denuncia pública de profesor del colegio.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la vereda Mote, del municipio de Ituango, se robaron ocho computadores del Centro Educativo Rural Palo Blanco, equipos que hacían parte del programa Computadores para Educar.

El profesor de la institución, Jeison Echavarría, aseguró que no es la primera vez que les roban. Según indicó, hace aproximadamente un año ya les habían sacado cuatro equipos.

En un video en el que denunció lo sucedido, el profesor explicó que el lugar contaba con medidas de seguridad, incluida una puerta con doble cerradura, pero los delincuentes habrían ingresado por una ventana. “Desafortunadamente, como dicen, los ladrones no tienen tapa”, afirmó.

También le puede interesar: Tras robo a escuelita rural, Alcaldía de Guarne y autoridades toman medidas de seguridad

Las autoridades fueron alertadas y se espera que adelanten las investigaciones para dar con los responsables y recuperar los dispositivos, que estaban destinados al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Los equipos robados, de marca Lenovo, son identificables por los logos del programa gubernamental, lo que podría facilitar su rastreo.

Este caso se suma a otros hurtos de equipos educativos registrados recientemente en Antioquia. En Guarne, por ejemplo, se reportaron tres robos que dejaron un total de 16 computadores hurtados en menos de un mes. En varios de estos hechos, según denuncias, los delincuentes parecerían conocer previamente la ubicación de los equipos dentro de las instituciones.

Lea más: Ladrones se la montaron a colegios de Guarne: desde Semana Santa se han metido a dos a robar

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