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Video | Giro en caso de Alexánder Avendaño, el joven hallado muerto en embalse El Peñol-Guatapé

El joven de 22 años se encontraba en una fiesta con otras personas cuando, de repente, se inició un altercado entre ellos, cuyas causas hasta el momento son desconocidas. Las autoridades continúan investigando.

  • Se conoce video sobre el caso de Alexánder Avendaño, el joven hallado muerto en embalse El Peñol-Guatapé. FOTOS: Cortesía
    Se conoce video sobre el caso de Alexánder Avendaño, el joven hallado muerto en embalse El Peñol-Guatapé. FOTOS: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Se conoció un video que podría dar un giro en el caso de Alexánder Avendaño, el joven de 22 años que el pasado 24 de mayo se encontraba en un planchón durante una fiesta en el embalse El Peñol-Guatapé y que posteriormente cayó al agua y desapareció en el sector El Marial, jurisdicción del municipio de El Peñol.

En contexto: Cayó al agua en fiesta en un planchón: 14 buzos buscan a turista desaparecido en embalse de El Peñol

El cuerpo sin vida fue hallado este viernes en horas de la noche, tras una intensa labor de búsqueda por parte de las autoridades que trabajaron de manera articulada con los organismos de socorro, el acompañamiento de la familia y el apoyo constante de la comunidad. En las labores participaron los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

Alexánder se encontraba en una fiesta junto con un grupo de jóvenes en la embarcación, pero luego se presentó un altercado entre ellos por circunstancias que hasta el momento son desconocidas.

Precisamente, el material audiovisual —que fue censurado y editado por respeto a la familia de la víctima— será pieza clave para el esclarecimiento del caso, ya que revelaría que un grupo de personas estrujaron al joven mientras otros gritaban “¡ahóguenlo!”.

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La disputa duró varios minutos hasta que Alexánder, a quien le habrían quitado algunas prendas, cayó al agua ante la mirada de los presuntos agresores, quienes en ese momento afirmaban que él no sabía nadar. El material también evidenciaría que ninguno de los presentes se lanzó a rescatarlo, por lo que el joven terminó sumergido bajo el agua.

También se observa que ninguno de los involucrados portaba chaleco salvavidas, por lo que este aspecto será parte de la investigación para establecer, junto al propietario del planchón, la presunta omisión en el uso de equipos de seguridad.

Este caso ha generado gran conmoción, ya que en la última década cerca de 50 personas han muerto ahogadas en el embalse. En agosto de 2024, un joven pescador de 20 años perdió la vida tras naufragar, y días después un menor de 15 años, de nacionalidad venezolana, murió ahogado luego de lanzarse a nadar sin chaleco salvavidas.

En 2025 también se registró el ahogamiento de Pablo Muñoz, quien era conocido en la zona por sumergirse en el embalse para buscar objetos perdidos allí.

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