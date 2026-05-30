Video | Giro en caso de Alexánder Avendaño, el joven hallado muerto en embalse El Peñol-Guatapé

Se conoció un video que podría dar un giro en el caso de Alexánder Avendaño, el joven de 22 años que el pasado 24 de mayo se encontraba en un planchón durante una fiesta en el embalse El Peñol-Guatapé y que posteriormente cayó al agua y desapareció en el sector El Marial, jurisdicción del municipio de El Peñol.

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El cuerpo sin vida fue hallado este viernes en horas de la noche, tras una intensa labor de búsqueda por parte de las autoridades que trabajaron de manera articulada con los organismos de socorro, el acompañamiento de la familia y el apoyo constante de la comunidad. En las labores participaron los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

Alexánder se encontraba en una fiesta junto con un grupo de jóvenes en la embarcación, pero luego se presentó un altercado entre ellos por circunstancias que hasta el momento son desconocidas.