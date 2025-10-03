Lanzan ‘vaca’ para recuperar un importante humedal en Rionegro, Antioquia, que está en riesgo de desaparecer

Cuando conocimos el humedal Abreo-Malpaso, hace exactamente dos años, la primera imagen que nos recibió fue la de una vaca inquieta intentando sobrevivir, buscando pasto mientras luchaba por no hundirse en el pantano y rodeado de una montaña de escombros. Una escena que resumió todo lo que no debería ocurrir en un humedal que fue clave para el desarrollo de Rionegro, pues de las aguas de las quebradas que confluyen allí se extrajo durante décadas el líquido para abastecer a la población y hasta para proveer sustento con la pesca.

En 2001 el Concejo de Rionegro declaró el embalse Abreo-Malpaso como un ecoparque y planteó la necesidad urgente de protegerlo y crear programas de educación ambiental en torno a este. Pero 17 años después, en ese mismo recinto, los concejales aprobaron el Acuerdo OO2 del POT que le puso la lápida al humedal. Al reducir, extrañamente, el área de protección que rodeaba el cuerpo de agua y lo dejaba a merced de las presiones que ya venían amenazándolo desde hacía varios años. Hoy el humedal sufre por la urbanización, deforestación, contaminación y uso inadecuado del suelo. Las decenas de especies que dependen de este ecosistema tienen también su futuro en vilo.

La bióloga Johana Reyes lleva cerca de 15 años luchando para visibilizar la importancia de este humedal para los rionegreros, así como las amenazas que lo han puesto al borde de la desaparición. Por ejemplo, ha denunciado la desidia de EPM, que tras adquirir Empresas Públicas de Rionegro y dejar de utilizar este acueducto para abastecimiento a la población, dejó el humedal a su suerte sin el mantenimiento necesario, lo que permitió el exceso de materia orgánica asfixiara el humedal y redujera su espejo de agua hasta el 80%.

En septiembre de 2024, tras un par de denuncias de EL COLOMBIANO, Cornare y la alcaldía de Rionegro anunciaron una inversión conjunta de $6.400 millones para ejecutar varios proyectos con el fin de recuperar fuentes hídricas, restaurar ecosistemas y mitigar el riesgo de inundación en varios sectores. De esa plata se destinaron $298 millones para el Abreo-Malpaso, para la restauración activa de la flora acuática y terrestre, el manejo de especies invasoras, así como en la implementación de talleres de educación ambiental, y la instalación de señalización educativa.