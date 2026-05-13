Universidad antioqueña ocupó el primer lugar en pruebas Saber Pro 2025, ¿cuál es?

Con un puntaje global de 188 puntos, la Universidad EIA se consolidó como la institución de educación superior número uno de Colombia en las pruebas de Estado Saber Pro 2025, de acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes. La EIA superó a instituciones como la Universidad de los Andes de Bogotá, que obtuvo 187 puntos, a Icesi con 183, el Cesa con 182, Unisabana con 180, la U. del Rosario con 180 también, a Eafit con 179 y a la Universidad Nacional con 177. De hecho, según los resultados, el promedio alcanzado por la EIA supera en 40 puntos el nacional, establecido en 148 puntos.



Los registros históricos de las pruebas de educación superior evidencian que desde 2016 la Universidad EIA ha superado los 179 puntos de promedio de las pruebas Saber Pro de manera ininterrumpida, lo que le ha permitido ocupar los primeros puestos de la prueba, incluso el segundo lugar a nivel nacional en dos ocasiones, hecho constante que se consagra con el resultado máximo obtenido en las últimas evaluaciones. Le puede interesar: Uniatlántico de Soledad cuesta $47.000 millones y sigue en “la primera piedra”, ¿qué hay detrás?





Además, según la EIA, desde la implementación de las pruebas de Estado para educación superior (inicialmente denominadas Ecaes) en 2016, esta universidad ha ocupado el primer lugar en Antioquia de manera ininterrumpida.



Uno de los aspectos que más destacó la EIA de la medición 2025 fue la participación, por primera vez, de los estudiantes de su programa de Medicina desarrollado en convenio con el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Los resultados obtenidos ubicaron al programa dentro del 11 % superior del país entre las carreras evaluadas. Este hito académico coincide además con la graduación, en diciembre pasado, de la primera cohorte de médicos de la EIA.

¿Cómo le fue a las otras universidades de Antioquia?

Según los informes de Saber Pro 2025, varias de las universidades tradicionales de Medellín también aparecen en el escalafón nacional. Por ejemplo, la Universidad EAFIT, con 179 puntos, llegó al sexto puesto a nivel nacional; mientras que la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana obtuvieron 166 y 165 puntos respectivamente, seis y siete puntos más que el 10.° lugar ocupado por la Universidad Javeriana. Por su parte, la Universidad de Medellín obtuvo un promedio de 160 puntos. Lea también: Nueva polémica entre el Gobierno y la Gobernación de Antioquia por nueva facultad de Medicina de la UdeA en Urabá



Entre las instituciones públicas con mejores resultados sobresalen el Colegio Mayor de Antioquia con 151, y el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad de Envigado con 150 puntos.



El promedio nacional se ubicó en 148 puntos. Por lo mismo llaman la atención los resultados de algunas instituciones públicas de educación superior de la ciudad y el departamento, como la Institución Universitaria Pascual Bravo, que obtuvo 146 puntos, y el Tecnológico de Antioquia, con 143 puntos. Es decir, dos y cinco puntos menos que el promedio nacional.

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