U. de A. define presupuesto por 1,77 billones para 2026, ¿apretón dejará satisfecho al gobierno Petro?

La universidad de Antioquia aprobó su presupuesto general para 2026 y dentro de este incorporó un “apretón” al gasto, de manera que no serán, como se había dicho en algunos círculos, de casi dos billones de pesos, sino de $1,77 billones.
Una semana atrás, el Ministerio de Educación le había escrito una carta al rector del claustro, John Jairo Arboleda, conminándolo, entre otras cosas, a que le presentara en un plazo perentorio de dos días un plan de ajuste severo con el fin de superar la crisis financiera que pasa la institución. Además, que este se viera reflejado en la proyección de gastos del año venidero.
Luego, el rector Arboleda y el secretario general de la U. de A., David Hernández, expidieron el pasado 16 de diciembre una resolución acogiendo esos lineamientos.