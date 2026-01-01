x

Gobierno Nacional giró $70.000 millones para el rescate financiero de la UdeA: ¿por qué no lo hizo antes?

El Ministerio de Educación aseguró que los recursos están destinados a gastos de funcionamiento, indispensables para la operación académica. Aquí los detalles.

    Hay que recordar, que este anuncio se hace a pocos días de que el Gobierno Nacional removiera de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
01 de enero de 2026
El Ministerio de Educación giró $70.000 millones a la Universidad de Antioquia para garantizar su funcionamiento en el primer trimestre de 2026, en medio de la profunda crisis presupuestal que la institución arrastra, y de las polémicas que marcaron a la alma máter durante 2025.

Los recursos están destinados a gastos de funcionamiento, indispensables para la operación académica, administrativa y misional de la universidad, así como para garantizar condiciones de estabilidad institucional”, indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Hay que recordar, que este anuncio se hace a pocos días de que el Gobierno Nacional removiera de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, una decisión que fue rechazada duramente por la Gobernación de Antioquia, desde donde se anticiparon acciones legales para buscar revertirla.

Presupuesto para 2026

Vale la pena recordar que la principal universidad pública de Antioquia pasó fuertes dificultades económicas durante el año que acaba de terminar. De hecho, a mediados de diciembre se estimaba que necesitaría $135.000 millones para concluir 2025 y tuvo que salir a vacaciones sin terminar de pagar la nómina y prestaciones de sus empleados y docentes. No obstante, el déficit presupuestal es mucho mayor.

Aduciendo la fuerte crisis y que supuestamente esta se debía a una deficiente gestión por parte de la administración de Arboleda, en septiembre pasado el Gobierno Nacional había nombrado a una inspectora in situ, una figura que nunca se había visto en la universidad y que también generó controversia por presuntamente no haber sido notificada debidamente a la rectoría.

Y a mediados de diciembre, el Ministerio de Educación le mandó un ultimátum al rector Arboleda quejándose de la poca colaboración que supuestamente había recibido esa funcionaria para el cumplimiento de su misión. A la vez, le exigía la presentación perentoria, en un plazo de dos días, de un plan de austeridad y de ajuste en el presupuesto que se definiera para el año 2026.

Desde ese momento, en el ámbito universitario ya se veía venir una especie de “golpe de Estado” a la administración de Arboleda, la cual se hizo efectiva el martes pasado, 30 de diciembre, cuando el MinEducación anunció que le nombraría un reemplazo temporal a Arboleda.

Algunos se preguntan entonces por qué si la intención del gobierno Petro era lanzarle un salvavidas a la U. de A. no lo hizo antes.

Lo que espera en 2026 en materia económica

El Consejo Superior Universitario aprobó, antes de salir a la vacancia académica, el presupuesto general para el nuevo año, el cual ronda los $1,77 billones.

El monto, sin transferencias internas, comparativamente con el presupuesto general del 2025, tuvo una variación de apenas 0,29 %, o sea muy por debajo de la inflación proyectada.

En la construcción presupuestal se priorizaron las estrategias de optimización de recursos, racionalización del gasto y generación de ingresos sostenibles, fortaleciendo así la gobernabilidad financiera y la estabilidad institucional a mediano y largo plazo”, indicó la jefa de la División de Gestión Financiera de la U. de A., Marta Milena Ochoa.

Hay que recordar que el dinero de la Universidad proviene de seis fuentes básicas: los fondos generales; el fondo de estampillas, devolución de IVA e inversión de ley 30 de 1992; los fondos especiales; el fondo del Programa de Salud (PSU), el fondo de pensiones y el fondo de bienestar universitario (FBU).

Tal vez los más importantes son los fondos generales, de donde salen la mayoría de los gastos de funcionamiento. Para este ítem para 2026 la institución proyecta destinar $884.070 millones.

De estos, tienen especial relevancia los fondos generales, pues con ellos se cubre la mayor parte de lo presupuestado como gastos de funcionamiento, incluido el pago de personal (administrativos, docentes y no docentes). Para el 2026 se proyectaron $884.070 millones para ese ítem que proviene de los aportes de la Nación ($718.932 millones), más $62.721 millones del departamento.

A lo anterior se añaden los recursos de la estampilla Universidad de Antioquia y otros ingresos de fondos especiales que provienen de ejecución de convenios, venta de bienes y servicios derivados del cumplimiento de los ejes misionales de la Alma Máter.

