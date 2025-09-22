Comenzarán a capturar palomas en la Universidad de Antioquia, ¿qué harán con ellas?

La Universidad de Antioquia anunció que desde este lunes 22 de septiembre y hasta el próximo 28 de septiembre, estudiantes y docentes de diferentes disciplinas de la UdeA adelantarán el proceso de captura de palomas en todos los bloques, zonas verdes, plazoletas y otras zonas duras de la Ciudad Universitaria en Medellín, con el fin de obtener datos recientes sobre estas aves y actualizar las medidas a tomar para su manejo en este entorno, donde conviven con otras especies silvestres y con seres humanos.
Este proceso hace parte del proyecto Campus Biodiverso, que empezó en 2018 bajo la coordinación del grupo de investigación Aliados con el Planeta, además cuenta con el apoyo de la División de Infraestructura y Logística, y del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas en Veterinaria —Cibav— de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UdeA.
Lea más: Científicos en Antioquia libran ‘guerra’ contra las superbacterias que acechan en el agua y el aire
Según explicó la ingeniera ambiental Evelyn Taborda, “en 2015 identificamos que la presencia de palomas era una problemática muy grande en Ciudad Universitaria. A partir de 2018 se vinieron desarrollando dos fases de manejo que no fueran invasivas, sino más amigables”, explicó la coordinadora de Campus Biodiverso, quien también recordó que entre las primeras medidas adelantadas fueron la instalación de barreras físicas en el Bloque 22 —ocupado por distintas instancias administrativas— y el Bloque 8 —la Biblioteca Carlos Gaviria Diaz—, lo que evitó la anidación y contribuyó a reducir su población.
Según la investigadora, lo que harán ahora es un proceso completamente organizado y validado, que no implica bajo ninguna circunstancia atentar contra la integridad de ninguna paloma. “Para capturarlas vamos a utilizar mallas o cajas y en ese momento ellas se pueden resistir, pero esos elementos no las lastiman”, explicó.