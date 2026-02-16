Túnel del Toyo estaría otra vez en el limbo porque el gobierno Petro no hace su tarea: ¿qué pasó?

Una nueva polémica rodea al Túnel del Toyo, el más largo de Latinoamérica y una de las apuestas de infraestructura más grandes del departamento que busca conectar a Medellín con el Urabá antioqueño. Aunque el proyecto presenta un avance del 100% en el tramo 1 y del 74% en el tramo 2, la obra enfrenta retrasos por presuntos incumplimientos del gobierno Petro en la instalación de equipos fundamentales que han impedido que se culmine la obra. Cuando Antioquia creyó que la disputa con el Gobierno Nacional finalmente cesaría, surgió un nuevo obstáculo que frena el desarrollo del proyecto. La controversia ya no gira en torno al tramo 2 (que, tras múltiples solicitudes, fue entregado a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín) sino a los equipos electromecánicos, elementos vitales para la entrada en operación del túnel. Estos equipos, según la Gobernación, cumplen funciones de seguridad, iluminación, internet, señalética, ventilación y expulsión de gases, entre otros aspectos fundamentales para el funcionamiento del proyecto. En diálogo con EL COLOMBIANO, el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, afirmó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) lleva meses incumpliendo los compromisos formales relacionados con estos equipos, pese a las solicitudes elevadas por la Gobernación. Según el funcionario, el 7 de mayo de 2024 se firmó un plan de acción ante la Contraloría General de la República, en el que participaron la Gobernación, el Ministerio de Transporte, el Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito de Medellín. Le puede interesar: Medellín se meterá la mano al bolsillo para terminar el Túnel del Toyo En ese documento, liderado por la contralora delegada Martha Piza Lozada, quedó consignado que, una vez finalizado el tramo 1 (a cargo de Antioquia y Medellín), el Invías, a través del consorcio Calma, iniciaría la instalación de los equipos electromecánicos. “Terminamos el año pasado el tramo 1. Y, de manera extraña, vimos que están aplazando la instalación de los equipos electromecánicos, incumpliendo ese plan de acción que suscribimos todos con la Contraloría General de la República”, aseguró Gallón. Sin embargo, según el secretario, cuando en diciembre de 2025 se notificó que el tramo 1 estaba listo para dar paso a la siguiente fase, el Invías informó que había aplazado las vigencias futuras para 2026 y 2027 y que la instalación solo podría comenzar cuando se culminaran completamente los contratos del tramo 2. Entérese: Listo el Toyo: finalizó revestimiento y Antioquia asumió tramo pendiente; ¿qué falta? “Están diciendo que para poder empezar a instalar los equipos electromecánicos necesitamos terminar los dos contratos del tramo que le correspondía al Invías, que le incumplió a Antioquia y al país. Y es cambiar las reglas del juego y lo estipulado en ese plan de acción”, añadió el secretario.

¿Detrimento patrimonial?

Otro de los puntos sensibles del debate es el almacenamiento de los equipos. Gallón asegura que el 100% de los equipos ya fue adquirido y que permanecen en bodegas ubicadas entre Bogotá y Medellín. “La mayoría de los equipos van en el túnel de 9,7 kilómetros, que es el Túnel del Toyo, que es el túnel más largo. Y eso quedó estipulado en el plan de acción. Ellos de manera unilateral vienen cambiando ese plan”, reiteró Gallón. Según sus cálculos, el costo de almacenamiento y seguridad de estos equipos podría estar entre $300 y $400 millones mensuales, lo que afirma podría derivar en un posible detrimento patrimonial. Además, advierte que muchos de estos equipos, como ventiladores y sistemas de refrigeración, requieren de un funcionamiento periódico y podrían deteriorarse si permanecen inactivos durante años. “Tener todos esos equipos tanto tiempo paralizados es riesgoso y se pueden deteriorar por no estar instalados. Gran parte de los equipos electromecánicos requieren funcionamiento. No se pueden dejar tres o cuatro años por ahí a la deriva. Entonces ellos están pagando un bodegaje muy costoso que se puede convertir en un detrimento patrimonial en vez de estar instalando estos equipos que ya tienen comprados”, sostuvo el funcionario. Desde la perspectiva departamental, cerca del 75% de los equipos podría instalarse de inmediato, ya que la mayoría corresponde al túnel principal, cuya obra civil está concluida.

La respuesta del Invías

El Instituto Nacional de Vías aseguró que, si bien el 100% de los equipos están disponibles y listos para su instalación, el proceso depende de la culminación total y la entrega formal de las obras civiles a cargo de la Gobernación. “La instalación de estos sistemas no depende de su disponibilidad, sino de la culminación de las obras civiles del túnel, que están a cargo de la Gobernación de Antioquia. Técnicamente, los equipos electromecánicos sólo pueden instalarse una vez la infraestructura civil esté completamente terminada y formalmente entregada”, señaló la entidad. De acuerdo con información reportada al Invías, la finalización de las obras civiles estaba prevista para finales de enero de 2026. Además, la entidad explicó que, aunque cerca del 80% de los equipos corresponde al túnel principal, el resto se instalará en otros túneles del proyecto que aún están en ejecución. El cronograma, según el Invías, proyecta que la instalación de los equipos del túnel principal estaría lista en el primer semestre de 2027. Los demás sistemas se instalarían en el primer semestre de 2028, dependiendo del avance y la finalización de las obras civiles.

Una disputa que no cesa

Más allá del debate técnico, el enfrentamiento revive tensiones entre Antioquia y el Palacio de Nariño. El departamento tuvo que asumir más de $855.000 millones para evitar que el tramo 2 quedara convertido en un “elefante blanco”, ante la falta de apoyo del Gobierno Nacional. Gallón afirma que el plan de acción suscrito ante la Contraloría fue solicitado por el mismo Invías y que ahora la Nación estaría desconociendo sus propios compromisos. El secretario también confirmó que el pasado 3 de febrero radicaron una carta ante el Ministerio de Transporte y el Invías, con copia a la Contraloría, exigiendo el cumplimiento del plan de acción. Además, anunció que interpondrán una nueva solicitud formal ante el ente de control para que revise lo pactado en 2024.