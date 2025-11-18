Desgarrador: una tortuga morrocoy quedó lisiada tras permanecer 30 años en cautiverio en una casa en el Valle de Aburrá

El video que compartió el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la tortuga morrocoy que recibieron en su Centro de Atención de Fauna es desgarrador, es el retrato de la crueldad de las personas contra los animales; la ignorancia y la insensatez convertidos en dolor y secuelas permanentes.

Al CAVR del Área Metropolitana llegó una tortuga morrocoy que estuvo 30 años en cautiverio convertida en “mascota”, el reptil llegó con la piel despigmentada y los músculos debilitados en extremo, pero además los huesos están tan deformados que terminó con una fractura. Lo que señalaron los veterinarios y biólogos del Área es que su estado lamentable se debe, entre otras razones, a décadas sin luz natural, sin espacio para caminar y sin una dieta adecuada, lo que colapsó lenta y dolorosamente su organismo.

Su caso no es aislado: desde 2024 han ingresado más de 1.900 tortugas morrocoy, una especie cuya distribución natural en Colombia no incluye al Valle de Aburrá. La morrocoy es nativa de países como Colombia, Venezuela, Brasil, las Guayanas; Panamá y algunas islas del Caribe. Se encuentra en bosques secos tropicales y también en sabanas. En Colombia se encuentra en los Llanos Orientales y a lo largo de la región Caribe. Actualmente, las prácticas más absurdas las tienen en peligro de extinción. La caza excesiva en muchos países y algunas prácticas como uso en platos típicos consumidos en Semana Santa, así como su persecución para convertirlas en mascotas las han llevado al borde de la desaparición.

Las propias cualidades evolutivas de la morrocoy han facilitado que los traficantes las busquen como un negocio rentable. Resulta que pueden pasar largos periodos sin agua ni comida, lo que facilita su transporte y tráfico para llevarla de una región a otra, incluso en cajas por decenas.