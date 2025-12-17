Dos temblores, con un minuto de diferencia, sacudieron a Antioquia en la noche de este miércoles, ¿los sintió?

En la noche de este miércoles, 17 de diciembre, dos sismos, con un minuto de diferencia, se sintieron en Antioquia.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los epicentros de los movimientos fueron los municipios de Urrao, en la subregión del Suroeste y Caucasia, en el Bajo Cauca, respectivamente.

El primer movimiento ocurrió a las 8:24 p. m. (hora local) con magnitud 3.2 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó aproximadamente a 38 kilómetros de Urrao, con coordenadas 6.32° de latitud y -76.48° de longitud.

El evento fue superficial, con profundidad menor a 30 kilómetros, y fue registrado por 66 estaciones sísmicas distribuidas en la región.

Además de Urrao, el temblor se sintió en municipios como Medio Atrato (Chocó), a 49 km, y Vigía del Fuerte, también en Antioquia, a 55 km.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni heridos asociados a este evento.

