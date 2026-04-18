Temblor de 4.0 sacude a Antioquia en la mañana de este sábado 18 de abril

Colombia no ha parado de temblar este sábado 18 de abril. Lo que comenzó como un despertar agitado en el departamento de Santander con dos sismos continuos, se ha convertido en una jornada de vigilancia nacional luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara un tercer evento sísmico, esta vez en Antioquia.

A las 09:04 a. m., los sistemas de alerta del SGC registraron un nuevo movimiento telúrico que sacudió con fuerza la subregión del Nordeste antioqueño.

Según el SGC, la magnitud fue de 4.0 en la escala de Richter, profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), con epicentro en Anorí, Antioquia. Municipios en zona de influencia directa: Anorí (a 3 km), Amalfi (a 17 km) y Campamento (a 20 km).

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