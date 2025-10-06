¿Gobierno Petro le cerró la llave a Teleantioquia? Canal denuncia retrasos en pagos por $3.000 millones

Por primera vez en cinco años, Teleantioquia está penando por retrasos en los giros de recursos por parte del Gobierno Nacional. A pocos días de haber iniciado el último trimestre de este año, el canal regional no se explica por qué sería el único del país al que todavía no le han pagado la totalidad de sus asignaciones ya aprobadas para este año.
Según denunció el medio antioqueño este lunes, en total son $3.142 millones pendientes, equivalentes a casi una quinta parte de los montos que espera desde el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC).
Pese a que el canal viene pidiendo desde hace por lo menos cuatro meses explicaciones ante el retraso en los pagos, el mes de octubre llegó y todavía una explicación desde Bogotá sobre las razones del retraso y cuándo llegarían los recursos.
Entre tanto, al tiempo que ese hueco financiero ya comienza a poner en vilo los cronogramas de varias producciones y varios procesos estratégicos con productoras regionales, que dependen en gran medida de esa entidad departamental para funcionar, el retraso en los pagos también ha generado un sinsabor entre varios líderes políticos, que ven con suspicacia que sea precisamente el medio de comunicación antioqueño el único que está pasando afugias por ese problema en el país.