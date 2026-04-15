El Tecnológico de Artes Débora Arango estrena su primer programa universitario

El programa comenzará a ofertarse en el semestre 2026-2 en la sede del Tecnológico de Artes Débora Arango en Envigado. Tendrá una admisión inicial de 50 estudiantes por periodo académico y se ofrecerá en modalidad presencial.

Se trata del Programa Profesional Universitario en Desarrollo de Experiencias para la Interacción Digital, una nueva apuesta académica orientada a la creación de experiencias digitales desde la integración entre arte, tecnología y narrativas contemporáneas .

El Tecnológico de Artes Débora Arango obtuvo la aprobación de su primer programa profesional universitario . El aval fue otorgado mediante la Resolución 009040 del 1.° de abril de 2026, expedida por el Ministerio de Educación Nacional , que concedió el registro calificado por siete años .

El organismo también destacó su enfoque en la hibridación entre arte y tecnología , el uso de narrativas transmedia y su articulación con las necesidades del sector creativo digital, tanto a nivel local como global.

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) avaló el programa tras verificar el cumplimiento de condiciones en pertinencia, currículo, investigación, relación con el sector externo, cualificación docente, medios educativos e infraestructura .

El programa se integra a una ruta por ciclos propedéuticos que permite la formación continua. Esta inicia con la Técnica Profesional en Producción de Objetos para la Interacción Digital, que dura cuatro semestres, continúa con la Tecnología en Gestión de Contenidos para la Interacción Digital, de dos semestres, y culmina con el nuevo ciclo universitario de dos semestres adicionales. En total, el recorrido completo suma ocho semestres, equivalentes a cuatro años de formación académica.

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El título será Desarrollador de Experiencias para la Interacción Digital, un perfil diseñado para responder a las demandas actuales de las industrias creativas y digitales, cada vez más enfocadas en la producción de contenidos interactivos y experiencias inmersivas.

Con este nuevo programa, el Tecnológico de Artes Débora Arango completa una oferta de 16 programas de educación superior, consolidando su apuesta institucional por la formación en arte, tecnología e innovación.

El rector de la institución, Juan Carlos Mejía Giraldo, destacó el anuncio como un momento clave en la historia académica del centro educativo; “Todo lo que era un sueño, es hoy realidad. Este es nuestro primer programa profesional y va a ser el inicio de la entrega de los demás registros calificados de programas universitarios que tenemos radicados ante el Ministerio de Educación”, destacó el rector de la Institución, Juan Carlos Mejía Giraldo.

El programa refuerza el papel de Envigado como un nodo de formación en industrias creativas digitales, en un contexto donde la interacción entre arte, tecnología y contenidos digitales gana cada vez más relevancia en el mercado laboral y en la transformación del sector cultural.

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