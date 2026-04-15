El Tecnológico de Artes Débora Arango estrena su primer programa universitario

El Tecnológico de Artes Débora Arango obtuvo la aprobación de su primer programa profesional universitario. El aval fue otorgado mediante la Resolución 009040 del 1.° de abril de 2026, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que concedió el registro calificado por siete años.
Se trata del Programa Profesional Universitario en Desarrollo de Experiencias para la Interacción Digital, una nueva apuesta académica orientada a la creación de experiencias digitales desde la integración entre arte, tecnología y narrativas contemporáneas.
El programa comenzará a ofertarse en el semestre 2026-2 en la sede del Tecnológico de Artes Débora Arango en Envigado. Tendrá una admisión inicial de 50 estudiantes por periodo académico y se ofrecerá en modalidad presencial.
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