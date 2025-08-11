Siete lesionados por accidente de campero que cayó a un abismo en el Occidente antioqueño

Los hechos ocurrieron en la noche de este sábado en el camino hacia la vereda El Socorro, a la altura del sector Las Partidas, cuando su conductor perdió el control, haciendo que el vehículo primero descendiera sin control por el barranco para luego volcarse.

Un campero que se movilizaba con siete personas por un corredor rural del municipio de Cañasgordas, Occidente antioqueño, rodó por un abismo de 50 metros de profundidad, dejando a todos sus ocupantes lesionados, uno de ellos de consideración.

El siniestro ocurrió cuando estas personas se movilizaban con destino a las veredas que había en este corredor, ya que muchas de ellas se encontraban haciendo diligencias en la zona urbana.

Cuando reportaron el siniestro en este corredor veredal, un camino de trocha, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cañasgordas, junto con habitantes del sector, acudieron a socorrer a los viajeros de este automotor.

Inicialmente, trasladaron a todos los afectados al Hospital San Carlos, de la localidad, donde se les hicieron las valoraciones iniciales a los afectados, de los cuales a tres les dieron de alta horas después.

Otras tres personas fueron hospitalizadas en este centro asistencial para que les hicieran tratamientos ortopédicos, debido a las fracturas que sufrieron producto del volcamiento.

Finalmente, la persona más grave, una mujer de 63 años, tuvo que ser remitida en una ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, debido a los golpes que sufrió en la zona toráxica y que la dejaron inconsciente.