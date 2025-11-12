Le robaron su celular y luego le pidieron rescate por no publicar información íntima; fue capturado en Itagüí

Una joven a la que le hurtaron su teléfono móvil estaba siendo extorsionada después para que pagara un rescate por parte del contenido del aparato que sería de naturaleza íntima.

El delincuente que presuntamente sería responsable de cometer el ilícito fue capturado en las últimas horas en flagrancia cuando acudía a una cita para cobrarle la vacuna a su víctima.

La aprehensión ocurrió en el municipio de Itagüí por parte de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol) y afectó a un joven de 25 años de edad.

La captura ocurrió justo cuando este recibía los $400.000 que le estaba exigiendo a la mujer de 21 años por devolverle el celular.

En el video grabado por los investigadores que llevaron el caso se observa como el presunto delincuente cuenta los billetes que previamente había recibido, a la vez que le entregó el teléfono a la mujer.

Según la denuncia que realizó previamente la joven, en los días previos le había sido sustraído el móvil y después se reportó este sujeto para intimidarla con que, si no le cancelaba esa cifra, publicaría en redes sociales parte del material inscrito en él que sería sensible.