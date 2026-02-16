x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

“La tristeza es la nueva manera de amar”: Lo que nadie te explica sobre el duelo

hace 2 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Jorge Gómez Calle es médico, especialista en cuidados paliativos y terapia neural. Trabaja como terapeuta acompañante de duelos. Su trabajo, en gran medida consiste en transformar el lenguaje con el que nombramos la muerte y todo lo que la rodea. Dice que el duelo no se trata de resistir, ni de ser fuertes. Sino de emprender un viaje al interior de cada uno....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

Todos los videos

Ver más