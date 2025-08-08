Liberaron a caficultor que estaba secuestrado en el Suroeste antioqueño

A bordo de una motocicleta llegó en la mañana de este viernes al área urbana de Ciudad Bolívar el caficultor Fabio de Jesús Berrío Durán, quien fue secuestrado hace casi dos meses en el área rural de ese mismo municipio del Suroeste antioqueño y permaneció en poder de sus captores durante casi dos meses.

Según confirmó el alcalde León Darío Acevedo, Berrío Durán se encuentra aparentemente en perfecto estado de salud “aunque algo delgado”, por lo que el primer trámite inmediato fue la evaluación por parte de los médicos del hospital local.

El mandatario apuntó que el finquero apareció hacia las cinco de la mañana en el barrio Conrado Vélez, ubicado en la parte periférica del municipio. Según contó, al secuestrado lo habían dejado en la vereda Peña Lisa y desde ahí tomó la moto que lo condujo hacia su familia de nuevo.

Por lo pronto no hay muchos detalles de cómo pasó el periodo de su retención ni más detalles sobre la organización que se lo había llevado. Sin embargo, Acevedo aseguró que no medio el pago de rescate para dejarlo en libertad.

Berrío Durán tiene 61 años de edad. El 19 de junio estaba en su finca de la vereda La Llorona con varios integrantes de su familia cuando, hacia las siete de la noche, llegaron varios hombres que vestían prendas similares a las de la Fuerza Pública, capucha y guantes. Estaban dotados de armas largas y cortas.

Luego amordazaron a los demás y a él lo ubicaron aparte, aparentemente para exigirle dinero, pero ante la negativa, ya que no dispondría de cantidades grandes de recursos, decidieron retenerlo.

Tras llevarse a don Fabio en su propio vehículo, los secuestradores permanecieron un tiempo en la propiedad para asegurarse de que los allegados a su víctima no pidieran ayuda de inmediato.

Este hecho motivó expresiones de solidaridad de los habitantes del suroeste y del gremio cafetero.