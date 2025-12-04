Anote si quiere tirar voladores: 23 personas deberán pagar millonaria sanción por quemar pólvora en Antioquia

Apenas durante los primeros días de diciembre, en Antioquia ya van por lo menos 23 personas sancionadas por la Policía por manipular artefactos pirotécnicos de manera ilegal. El dato fue entregado por el comandante del Departamento de Policía Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien advirtió que durante las últimas semanas de este año las autoridades intensificarán sus esfuerzos para combatir esta práctica. Le puede interesar: Ya van 24 quemados en Antioquia en apenas dos días de diciembre El dato de diciembre no es menor, dado que entre noviembre y diciembre son 45 casos. “No existe una pólvora inofensiva. Su uso puede ocasionar daños, quemaduras, afectaciones auditivas, incendios, intoxicaciones y daños físicos y emocionales irreparables”, reiteró el uniformado, informando que para esta temporada de fin de año la institución lanzó la estrategia del Escuadrón Antipólvora.

El comandante de la Policía Antioquia agregó que como parte de la campaña antipólvora se está impulsando una labor de pedagogía, para explicarle a los padres la importancia de dialogar con los hijos sobre los riesgos de estos artefactos, así como no dejarlos a su alcance. Las recomendaciones también incluyen evitar que otras personas manipulen pólvora en estado de embriaguez y recordar que su uso puede afectar el bienestar de los animales. Lea también: Apenas es el primer día de diciembre y ya van 11 quemados por pólvora en Antioquia Cabe recordar que las normas en el país imponen multas de hasta 300 salarios mínimos por la manipulación, fabricación o venta ilegal de pólvora, así como el cierre de establecimientos que la comercializan y hasta acciones penales en los casos más graves.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, con corte al pasado 3 de diciembre en Antioquia ya iban por lo menos 29 personas lesionadas con pólvora, de los cuales 25 correspondían a adultos y 4 a niños. Las subregiones del departamento con más casos son el Valle de Aburrá y el Bajo Cauca antioqueño. Siga leyendo: Daddy Yankee los grabó quemando pólvora en Medellín y ahora la Policía los busca En la región metropolitana Medellín lidera por amplio margen las cifras, con un total de 20 personas quemadas. También registran casos Bello (2), Envigado (1) e Itagüí (1). Entre tanto, otros municipios con casos son Nechí (2), Caucasia (1), El Bagre (1) y Cáceres (1).

Según el consolidado de las autoridades, en las 29 personas afectadas, las partes del cuerpo más afectadas son el rostro, las manos, el tronco, los miembros superiores y hasta los ojos. Finalmente, el Departamento de Policía Antioquia añadió que en los operativos que se han realizado este año ya van 442 kilos de material pirotécnico incautado. El coronel Rico hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad. “Invitamos a nuestra comunidad a que denuncie a través de la línea de atención y emergencia 123 cualquier irregularidad o situación que se pueda prevenir y contrarrestar que tenga que ver con cualquier delito, y en este caso en especial con el uso indebido o venta de pólvora y juegos pirotécnicos”, expresó el uniformado.

Bloque de preguntas y respuestas