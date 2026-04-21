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En Puerto Antioquia exportaron sus primeros contenedores de flores y aguacate Hass a Europa

Se estima que la salida de estos cargamentos está optimizando tiempos y recursos para los productores colombianos.

  • Puerto Antioquia sigue avanzando en su estrategia para convertirse en el principal puerto exportador de Colombia. FOTO: CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
    Puerto Antioquia sigue avanzando en su estrategia para convertirse en el principal puerto exportador de Colombia. FOTO: CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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La historia de los productores de flores y aguacate Hass de Colombia cambió en los últimos días, luego de que se hiciera la primera exportación de contenedores con estos dos productos desde Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, hacia Europa, mejorando toda la logística para estos productores.

El pasado viernes salieron los primeros viajes en las embarcaciones que están operando en este puerto antioqueño con contenedores que transportaron 24 toneladas de aguacate Hass que salieron desde el Eje Cafetero rumbo al puerto de Dunkerque, Francia.

La beneficiada por esta exportación fue la empresa antioqueña Cartama, que logró la producción de este aguacate en sus cultivos en el Eje Cafetero y logró adecuar este producto a las condiciones de viaje para que llegue en perfectas condiciones a este puerto francés.

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Juan Pablo Ramírez, director de logística de Cartama, explicó que “Puerto Antioquia es muy importante en nuestra cadena logística porque nos ahorra hasta un 40% el tránsito desde Pereira y Támesis hasta el puerto y la salida a Europa, para llegar con nuestro producto más fresco y rápido”.

En cuanto a las flores, que también salieron ese día, se logró la exportación de 130.000 tallos de flores de corte que fueron cultivadas en el Oriente antioqueño por Flores El Capiro y que serán llevadas hasta un puerto en Londres, Inglaterra.

Diego Ramírez, director de logística de esta empresa floricultora, dijo que “es un orgullo tener un puerto tan cerca de la ciudad. Logramos una eficiencia del 60% en distancia y del 70% en tiempo. Con esto esperamos disminuir los gastos en un 30%”.

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La vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia, Ginna Castro Micán, se mostró orgullosa por los primeros envíos de estos productos insignia de la agroindustria colombiana, logrando recortar los tiempos de transporte, lo que garantiza la calidad en su envío.

Con estos dos viajes, las empresas están realizando una validación operativa en este puerto para sus exportaciones y si se ven los beneficios en tiempos, costos y calidad, la idea es que muchas de ellas dejen otros puertos del país para comenzar a enviar sus productos desde el Urabá antioqueño.

Esto teniendo en cuenta que puertos como el de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Coveñas están muy lejos de Antioquia, generando viajes de hasta un día más de recorridos, lo que por décadas complicó el tema de las exportaciones desde Antioquia y el Eje Cafetero, los más beneficiados por Puerto Antioquia.

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