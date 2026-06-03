En La Ceja, un motociclista murió tras chochar contra una palmera; su acompañante quedó herido

En La Ceja, Oriente antioqueño, ocurrió un fuerte accidente de tránsito que cobró la vida de un joven motociclista de 18 años, siendo este el primer deceso asociado a un siniestro vial en ese municipio en lo que va del 2026. El hecho se reportó en la madrugada del pasado martes 2 de junio en zona urbana de esta localidad, en el sector conocido como Gualanday, en la carrera 18 entre las calles 15 y 16. Lea más: ¡Cuidado! Así operan los ‘pinchallantas’ en Bogotá para distraerlo y atracar Allí, el conductor de una moto habría perdido el control de su vehículo y chocado contra un objeto fijo, al parecer, una palmera. Tanto él como su acompañante quedaron tendidos en la vía y con heridas de gravedad. Tras la alerta a las autoridades, aproximadamente a la 1:00 a. m., personal llegó al sitio a atender la situación. Ambos hombres fueron trasladados de urgencia a la Clínica San Juan de Dios de La Ceja.

Si bien a los dos sujetos los ingresaron inmediatamente a la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro médico, horas después se confirmó la muerte de uno de ellos producto de las críticas lesiones que había presentado tras el siniestro. Las autoridades, en su función de Policía Judicial, fueron hasta la clínica a hacer el levantamiento del cuerpo. Las causas exactas del accidente siguen bajo investigación, pues aún no se puede determinar si se trató de una falla mecánica del vehículo, una pérdida de control del mismo u otro motivo. El otro hombre que resultó herido permanece bajo supervisión médica y su estado de salud es reservado. La Alcaldía de La Ceja lamentó lo ocurrido y, a su vez, señaló que será necesario reforzar el Plan Local de Seguridad Vial para mitigar este tipo de situaciones que hoy tienen en conmoción a toda una comunidad.

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