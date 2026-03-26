Ofrecen recompensa de hasta $50 millones por quienes causan desmanes en medio del paro minero en el Bajo Cauca

Bajo la premisa de que hace rato los mineros que buscan su formalización están distanciados de las protestas por el paro minero, la Gobernación de Antioquia anunció la oferta de 50 millones de pesos por los responsables de los bloqueos, saqueos y ataques que se han venido presentando en el marco de esta manifestación que ya cumple 11 días en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, expresó que, tras las investigaciones realizadas por la administración departamental, se encontró que la mayoría de las personas que están detrás de los desmanes que se agudizaron desde el pasado lunes se encuentran miembros del Clan del Golfo que delinquen en esta parte del departamento.