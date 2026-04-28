¿Quién es Anant Ambani, el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia?

Anant Ambani, hijo del magnate indio Mukesh Ambani, envió este martes un comunicado al Gobierno de Colombia para que frenen cuanto antes la eutanasia de 80 hipopótamos descendientes de los introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar.
Su intención es darles un nuevo hogar en Vantara, un zoológico y/o santuario en India donde estos mamíferos podrán permanecer resguardados y bajo el cuidado de personal especializado, porque ellos “no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”.