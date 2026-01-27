Puerto Antioquia: cuarta prueba terminó con éxito y ya se firmó convenio clave: ¿qué falta para su estreno?

Puerto Antioquia dios dos nuevos pasos para abrir su muelle al comercio internacional. En los últimos días no solo culminó las maniobras de su cuarto buque de prueba, sino que dejó listo el convenio logístico con la Policía Antinarcóticos, requisito clave para entrar en operación.
Durante las maniobras técnicas de la más reciente prueba técnica se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas logísticos, tecnológicos y de seguridad, así como el control marítimo y la coordinación con diversas instituciones. Con este cuarto ejercicio, el proyecto evaluó los requerimientos necesarios para garantizar una operación segura y eficiente bajo la normativa vigente.
¿Qué falta entonces para que comience la operación? Actualmente, el terminal se encuentra a la espera de la habilitación de puerto de comercio exterior por parte del Ministerio de Transporte para iniciar formalmente sus operaciones comerciales.