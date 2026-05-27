“La gente está arriesgando la vida”: Gobernación de Antioquia le exige al Invías que instale ya el puente militar sobre el río San Juan

La Gobernación de Antioquia le exigió al Gobierno Nacional la instalación inmediata de un puente metálico sobre el río San Juan, en San Juan de Urabá, cuya demora está causando un fuerte perjuicio a las comunidades de toda la subregión agroindustrial.

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La estructura original de concreto que quedaba allí fue arrasada por una creciente del afluente el pasado 2 de febrero, dejando incomunicadas a casi 7.000 personas de cinco veredas y del barrio San Juan Oriental, pero también a San Juan del norte, por donde atraviesa la Transversal de las Américas, la vía que comunica al Urabá antioqueño con el norte del país, atravesando los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar.

Desde entonces, los comerciantes pasan con carros y mercancías a través de planchones improvisados, pagando una tarifa a quienes los manejan. Ese mismo medio, con costos proporcionales, es asumido por cientos de personas que tienen que pasar el río San Juan para hacer sus diligencias al otro lado.

En su momento, la solución ofrecida de manera temporal, por ser más rápida, fue un puente metálico, también llamado popularmente puente militar, y con el fin de agilizar la instalación de esa infraestructura, la Gobernación de Antioquia se ofreció a construir las bases.

Estas fueron entregadas al Instituto Nacional de Vías (Invías) entre el 3 y el 6 de abril pasados. La inversión fue de 700 millones de pesos entre las obras del puente del San Juan y las del puente sobre el río Mulatos, que también se vino abajo con las lluvias de febrero. Sin embargo, el Invías no ha cumplido con lo suyo.

“Exigimos prontitud en la construcción del puente modular sobre el río San Juan, en San de Urabá. La comunidad hoy está arriesgando su vida, arriesgando sus pertenencias, pasando en planchones y tablones sobre el río San Juan”, dijo airado el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, Luis Horacio Gallón, quien recordó que habían prometido inicialmente que esto ocurriría para inicios de mayo y ya están diciendo que será para julio, sin que se vea celeridad en los trabajos.

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Gallón reiteró que la comunicación física entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, por Urabá, es necesaria y urgente y, por tanto, se requiere que se convierta en una prioridad para el Gobierno Nacional.