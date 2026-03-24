Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea

Un proyecto de ordenanza con el que la Gobernación quiere cambiar la composición de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) anima los corrillos esta semana en la Asamblea de Antioquia. En una sesión que se extendió por más de tres horas, la Comisión Segunda dio luz verde para que la plenaria de esa corporación discuta en último debate si acepta modificar los asientos del máximo órgano directivo de la empresa. Mientras que la Gobernación argumentó que el cambio es necesario con el fin de fortalecer técnicamente a la compañía, sindicatos y diputados de la oposición criticaron que los privados tengan mayor participación en la toma de decisiones. Le puede interesar: Fábrica de Licores de Antioquia logró hito comercial con 73,2 millones de botellas vendidas en 2025 La iniciativa aparece rotulada como el proyecto de ordenanza 04 y fue radicada el pasado 4 de marzo de 2026. Aunque la discusión ya venía calentando motores desde la semana pasada, cuando empezó a tramitarse en la Comisión Segunda, fue ayer que el debate llegó a su punto más álgido, cuando el proyecto tuvo su primera votación. El texto, que sufrió varios cambios sustanciales en el primer debate, inicialmente constaba solamente de cinco artículos, incorporando en uno de ellos la propuesta de modificar la junta directiva de la FLA.

Mientras en la empresa actualmente dicho órgano está compuesto por cinco personas —el gobernador o su delegado, el gerente del Idea, el secretario de Hacienda y dos miembros de libre designación—, en la nueva iniciativa se proponía eliminar la representación del Idea y cambiarla por otro miembro independiente. En la exposición de motivos, el gobernador Andrés Julián Rendón argumentó que el cambio es necesario para fortalecer las capacidades técnicas de la empresa. “La reconfiguración de la Junta Directiva se realiza con el objetivo de incorporar perfiles con conocimiento técnico especializado, visión autónoma e independiente, experiencia en el mercado y perspectivas actualizadas sobre el comportamiento del sector, que contribuyan a una toma de decisiones más estratégica”, argumentó. En uno de los parágrafos del proyecto aparece que aquellos que integren dicha junta como independientes deberían tener mínimo diez años de experiencia profesional, cinco años en cargos gerenciales, haber estado en al menos dos juntas directivas de entidades públicas o privadas y no haber tenido vinculación con entidades públicas en los últimos cinco años. Lea también: “Aguardiente Antioqueño de la FLA llegará a siete nuevos departamentos tras decisión de la Corte”: gerente Esteban Ramos No obstante, para varios sectores de la oposición, el involucramiento de más privados en la junta le restaría control a la toma de decisiones de los miembros de entes públicos. “Lo que quiere hacer el gobernador Rendón es cambiar las mayorías y pasar de tres públicos a tres privados escogidos por él”, planteó el diputado Luis Peláez, asegurando que el periodo de los nuevos integrantes coincidiría con la renegociación de los contratos con los distribuidores, prevista para 2028. Cabe recordar que, a pesar de la transformación de la FLA en una empresa industrial y comercial del estado, las empresas encargadas de la distribución se han mantenido, primero firmando un contrato a un año que se fue prorrogando y luego uno por cinco años, que vence en 2028.