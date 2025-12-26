La inteligencia artificial llegará a 1.000 fincas en Antioquia para mejorar sus procesos productivos

La producción agropecuaria no está por fuera de la revolución que promete la inteligencia artificial. En Antioquia, a través del proyecto piloto Agro100, mil productores recibirán asistencia de extensión agropecuaria por medio de herramientas digitales.

La Gobernación de Antioquia, en alianza con la Universidad de Antioquia y entidades del sector privado, acaban de presentar este proyecto que busca conectar productores agropecuarios con la oferta institucionalidad, a través de herramientas tecnológicas.

El proyecto establece un ecosistema digital que integra herramientas de captura de datos, analítica avanzada e Inteligencia Artificial por medio de un asistente virtual para conectar a los productores rurales con servicios de extensión agropecuaria, capacitación, asistencia técnica y mercados digitales de comercialización.

Según explicó Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico del departamento, lo que buscan es “fortalecer, a través de las TIC, la comunicación directa con los pequeños productores, que implique no solo favorecer toda la oferta institucional que tiene la Gobernación de Antioquia y los municipios, sino también recoger información para la toma de decisiones, como datos asociados a las fincas productivas, las cosechas, qué tipo de siembras hay, cuál es el nivel de productividad”.

La decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, Jenny Jovana Chaparro Gutiérrez, explicó que con el proyecto “vamos a tener un consultorio rural, utilizando herramientas como WhatsApp para que los productores puedan tener asistencia técnica las 24 horas del día con expertos y profesionales del área de la medicina veterinaria, zootecnistas, ingenieros agropecuarios o agrónomos según sea el caso. Si requieren una asistencia presencial, pueden solicitarla”.

Con la herramienta, según aseguró la Gobernación, los productores también se podrán conectar con entidades del sector privado que favorezcan cada una de sus etapas como la producción, la transformación y la comercialización de los productos.

Isis Espitia, cofundadora de Eatcloud, uno de los aliados de Agro100 y empresa que se encarga de conectar excedentes de alimentos con ecosistemas sociales, bancos de alimentos y fundaciones, explicó así su participación: “Estamos muy emocionados de hacer parte, porque vamos a incursionar por primera vez en el agro, que es donde se genera el 40 % de los desperdicios a nivel país, iniciaremos los rescates en fincas productoras para evitar que esos alimentos sean compostados y le puedan dar una segunda vida para alimentar personas vulnerables”.

El proyecto también tiene como meta depurar y actualizar la base de datos de 23 mil productores para conectarla a la Unidad de Información y Análisis Agropecuario y Ganadero de la Secretaría de Desarrollo Económico, que procesará la información en tiempo real.