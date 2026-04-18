De Santa Fe a Medellín: la disputa por ser capital que involucró hasta al amor

La vida da muchas vueltas, y pocas historias lo reflejan mejor que la de la capital de Antioquia, que este 18 de abril ajustó 200 años tras su designación. Lo que en el pasado fue un caserío disperso, sin mayor orden ni protagonismo, terminó convirtiéndose en Medellín, capital del departamento y una de las ciudades más importantes del país. En contraste, Santa Fe de Antioquia, que por más de dos siglos fue el centro de la región, mutó en una apacible ciudad patrimonial–balneario. En síntesis, por donde antes pasaba el poder de España en la Nueva Granada hoy cruzan turistas en vaporosas prendas y chancletas.
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Vamos a los hechos: durante más de dos siglos Santa Fe de Antioquia –hoy uno de los principales sitios de veraneo del departamento– fue el corazón político, económico y administrativo de la Provincia de Antioquia. Desde el 30 de octubre de 1584, por designación del rey de España, y hasta el 18 de abril de 1826, esta ciudad fundada en 1541 por Jorge Robledo no solo ostentó el título de capital, sino que también se consolidó como “la Ciudad Madre” y centro de desarrollo. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, una serie de factores económicos, geográficos, políticos y hasta presuntamente amorosos condujeron a que perdiera su título de capital en un conflictivo proceso que marcó un punto de inflexión en la historia antioqueña.