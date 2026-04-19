Suroeste tiene el 18% de asesinatos en Antioquia, ¿qué hay detrás?

Hablar del Suroeste antioqueño como la subregión más violenta del departamento, superada levemente por el Valle de Aburrá, podría sonar extraño en el pasado. Pero ahora, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, es una realidad, a raíz de los 81 asesinatos registrados en 17 de sus 23 municipios.
Los asesinatos del Suroeste, con corte al 31 de marzo, están por debajo de los 92 del Valle de Aburrá y superan los 79 del Oriente, que tuvo un incremento del doble a raíz de las disputas que allí se viven.
Un estudio del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), de la mano de la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS), mostró algunas de las causas que convirtieron al Suroeste en la de más homicidios del departamento.
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Uno de los puntos a los que hace referencia es que hay una importante disputa entre grupos criminales por “control territorial orientado a la explotación de rentas ilegales, disputas por microtráfico y extorsión”.
El principal botín de los delincuentes tendría que ver con el dominio de la venta de estupefacientes, tanto en tiempos de cosecha como en los que no, ante la presencia de forasteros ansiosos de consumirlas.