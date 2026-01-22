¿Un hipopótamo en el río Cauca? Las razones que desmienten una foto que se volvió viral

La supuesta presencia de un hipopótamo en el río Cauca, en límites entre Caldas y Antioquia, generó revuelo en redes sociales y medios locales. Tras la viralidad de las publicaciones, Corpocaldas, la autoridad ambiental de ese departamento, dijo que no existen registros que confirmen la presencia del gigante animal; mientras que expertos explicaron que la zona de expansión del mamífero es la cuenca del Magdalena Medio y que la única posibilidad de su presencia en La Felisa, origen del reporte, sería por tráfico ilegal.
