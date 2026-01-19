“Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió este lunes a la crisis por la que atraviesa el hospital San Rafael de Itagüí y le echó la culpa a la Gobernación de Antioquia por los problemas financieros que atraviesa esa entidad.
El funcionario fue interrogado por el tema en una entrevista realizada por la emisora Caracol Radio, en la que fue cuestionado por el papel del Gobierno Nacional en la crítica situación que embarga a la red hospitalaria de Antioquia, que enfrenta una deuda de más de $8 billones por cuenta de las EPS.
Durante la presentación de esas cifras la semana pasada, una de las intervenciones que llamó la atención fue la realizada por el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien denunció que por culpa de los retrasos en los pagos de Nueva EPS y Savia Salud, el personal médico de esa institución no recibe su salario desde hace más de cuatro meses.
Aduciendo que dicho problema no sería culpa del Gobierno Nacional ni de las EPS bajo su control, el ministro Jaramillo aseveró que los problemas financieros de esa institución serían culpa de una “mala administración” y de la “politiquería”.