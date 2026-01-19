“Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió este lunes a la crisis por la que atraviesa el hospital San Rafael de Itagüí y le echó la culpa a la Gobernación de Antioquia por los problemas financieros que atraviesa esa entidad. El funcionario fue interrogado por el tema en una entrevista realizada por la emisora Caracol Radio, en la que fue cuestionado por el papel del Gobierno Nacional en la crítica situación que embarga a la red hospitalaria de Antioquia, que enfrenta una deuda de más de $8 billones por cuenta de las EPS. En contexto: “Los trabajadores del hospital se han desmayado del hambre y prestan en pagadiarios”: habla gerente del hospital de Itagüí que lloró Durante la presentación de esas cifras la semana pasada, una de las intervenciones que llamó la atención fue la realizada por el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien denunció que por culpa de los retrasos en los pagos de Nueva EPS y Savia Salud, el personal médico de esa institución no recibe su salario desde hace más de cuatro meses. Aduciendo que dicho problema no sería culpa del Gobierno Nacional ni de las EPS bajo su control, el ministro Jaramillo aseveró que los problemas financieros de esa institución serían culpa de una “mala administración” y de la “politiquería”.

“Los ricos también lloran”, expresó el ministro de Salud, planteando a renglón seguido que la entidad sería un supuesto fortín político, sin entregar mayores detalles o pruebas. De igual forma, Jaramillo expresó que, al tratarse de un hospital del orden departamental, dicha crisis no sería atribuible a las políticas de salud del Gobierno Nacional, sino a los manejos de la Gobernación de Antioquia. Le puede interesar: Pasarán tijera en juntas directivas de siete hospitales de Antioquia, ¿por qué? “Los ricos también lloran. (En Itagüí) hay dos hospitales. San Rafael es un hospital departamental y el Hospital del Sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta a la Nueva EPS sino ortopedia. Si hay una deuda, la deuda que hay es $6.000 millones y la Nueva EPS se ha comprometido en pagar”, dijo Jaramillo. “Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente. Eso lo conoce todo el mundo. Yo me atrevo a decir que ha habido una mala administración y mucha politiquería y se ha convertido en fortín político de los políticos departamentales, diputados y otros. Usted puede ver las dos diferencias, las dos caras en el mismo municipio. Un hospital como el del Sur, que es manejado directamente por la alcaldía. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, estar al tanto de eso, ayudar”, agregó el ministro.

Los periodistas de la emisora contrapreguntaron al ministro sobre la situación financiera de la red, especialmente por los traumatismos ocasionados por la Nueva EPS. “Todas las EPS están recibiendo los dineros adecuadamente y en forma anticipada, cuando termina un mes, ya se les ha pagado totalmente, ¿no es cierto? Ya este año en el régimen subsidiado, que tiene que ver mucho con el régimen que maneja la EPS, ha habido un aumento del 16.49%”, dijo. Lea más: El ‘chu chu chu’ de Petro dejó la salud en coma

Una institución en estado crítico

Las declaraciones del ministro de Salud se producen pocos días después de que la Secretaría de Salud de Antioquia denunciara que la red del departamento tiene una deuda de $8 billones por parte de las EPS, $4,9 billones correspondientes a las entidades intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con información extraída de las bases de datos de la Nación, con corte a septiembre de 2025, mientras la Nueva EPS le debía $3,1 billones a los hospitales públicos y privados de Antioquia, Savia Salud debía $1,4 billones y Coosalud $395.000 millones. Lea también: Con los 35 quemados de Año Nuevo, Antioquia llega a cifras no vistas desde 2015 Durante la presentación de ese informe, una de las denuncias más graves fue la realizada por el gerente del hospital San Rafael de Itagüí, quien sostuvo que por cuenta de la falta de pago principalmente de Nueva EPS y Savia Salud la entidad no tenía con qué cubrir el pago de su nómina. “El año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”, expresó posteriormente Arroyave.

“Desde que el ‘chu-chu-chú’ empezó a funcionar, la red pública se fue al piso. Estamos trabajando con las uñas”, añadió.

Durante la entrevista, Caracol Radio puso en la línea al gerente del hospital, quien rechazó los señalamientos de supuestos malos manejos políticos en esa institución y exigió al ministro entregar pruebas de esas aseveraciones. El funcionario añadió además que todas las EPS le debían a la institución $27.000 millones y la Nueva EPS tenía sola un saldo pendiente de $8.830 millones. Al verse confrontado, el ministro Jaramillo abandonó la llamada y no respondió.

