Polémica en Envigado por nuevo cobro para ingresar a zona de El Salado, ¿qué pasó?

El sector El Salado, del municipio de Envigado es lo más cercano al área urbana de este municipio que podría considerarse un remanso. Las aguas de la quebrada La Ayurá discurren diáfanas por allí y el ruido de la ciudad enmudece ante el susurro de los árboles por el viento, pese a estar a menos de 10 minutos del centro del municipio. Incluso la llegada de arrieros y mulas ofrecen una estampa bastante pacífica a la zona. Sin embargo, hasta en este pequeño paraíso ha llegado la discordia.
Pico y Placa Medellín
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