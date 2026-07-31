Polémica en Envigado por nuevo cobro para ingresar a zona de El Salado, ¿qué pasó?

El sector El Salado, del municipio de Envigado es lo más cercano al área urbana de este municipio que podría considerarse un remanso. Las aguas de la quebrada La Ayurá discurren diáfanas por allí y el ruido de la ciudad enmudece ante el susurro de los árboles por el viento, pese a estar a menos de 10 minutos del centro del municipio. Incluso la llegada de arrieros y mulas ofrecen una estampa bastante pacífica a la zona. Sin embargo, hasta en este pequeño paraíso ha llegado la discordia.

Resulta que en días pasados se armó una polémica allí a raíz de que unos particulares comenzaron a realizar el cobro de –entre $3.000 por persona y $5.000 por parquear– por el acceso a un predio privado conocido como finca La Olga, un predio de más de 136 hectáreas, es decir unos 1,3 millones de metros cuadrados. Sí, esa es la cifra, según las autoridades.

Entrada al predio de La Olga, donde se está cobrando el acceso. FOTO: Julio Herrera

El asunto no cayó bien entre ciertos visitantes toda vez que –si bien el predio es privado– desde hace varias décadas la gente pasaba por allí sin ningún tipo de pago para dirigirse a algunos de los atractivos ecológicos del sector, y por lo mismo se instaló la idea de que el predio es público. Además, en lo que se puede ver del espacio, hoy en día no habría mayor infraestructura que un teraplén para parquear y una pequeña choza. El anuncio de cobro no es menor si se tiene en cuenta que La Olga es una zona que en su interior alberga las famosas Cuevas del Higuerón, y las cascadas La Escondida, Golondrinas y El Palo así como bosques nativos y de pinos, múltiples fuentes hídricas y diversos espacios de gran valor biocultural y arqueológico. El predio también colindaría con la reserva natural de El Salado y el viejo camino ancestral y de herradura de Envigado que no solo lleva al municipio de El Retiro sino que también conecta con otros senderos ecológico que incluso permiten llegar hasta el municipio de Caldas y más allá; por lo cual La Olga es casi un paso obligado para grupos de ecologistas y caminantes. La situación ha dividido los ánimos entre visitantes y residentes de El Salado. Unos reniegan el cobro de un espacio que tradicionalmente han considerado que se puede atravesar sin talanqueras; mientras que otros aducen que la llegada de los privados le pondrá orden a un sector que –pese a su exhuberancia natural– presenta serios problemas de basuras y de consumo de drogas. EL COLOMBIANO estuvo en la zona y conversó con algunos visitantes. Estos manifestaron que la llegada de los particulares a la zona –identificados como Fundación Ayurá se dio cerca de un año; aunque precisaron que el tema del cobro “estalló” recientemente cuando comenzó a cobrarse el paso los fines de semana; situación que ha hecho que la gente ahora use como ruta para ascender a la reserva la quebrada La Ayurá Lea también: Greenpeace alerta por deforestación de 8.896 hectáreas en parques nacionales de la Amazonía colombiana “Ese predio es de una familia de apellido Arango. Esa familia le habría decidido alquilar todo el espacio a una gente que es la del tal parque, que son como unos indígenas. Y ellos empezaron a cobrar el paso, incluso se han oído rumores de que cobran el paso por el camino ancestral –pese a que es público porque es patrimonial–. Y desde entonces ya le dañaron el paseadero a la gente de Envigado y de otros lados que venían”, agregó un asiduo visitante.

El Salado e sun referente de turismo de naturaleza del municipio de Envigado. FOTO: Julio Herrera.

Mientras tanto, otro residente dijo que ve con buenos ojos la llegada de los particulares. “Acá con ese tema de que viene tanta gente hay mucho problema de basuras, pero también de vicio. A mí la llegada de esa gente me parece bien si así le van a poner orden a esos dos problemas. Y las cosas como son: si usted no se mete a la finca esa, y se va por el otro camino, no le van a cobrar”, apuntó un residente.

¿Qué dicen los privados?

Este diario consultó a la Fundación Ayurá, la entidad que maneja el Parque Etnoturístico Ayurá. La Fundación Ayurá, según el Rues, aparece registrada el pasado 17 de julio de 2026 por los señores Andrés Chancí Sucerquia –miembro de la etnia Nutabe y representante legal de la fundación– y la abogada Celsa Correa Rivera, como representante suplente. De manera escrita, la Fundación comentó que el proyecto efectivamente se desarrollará en La Olga y por estar íntegramente sobre un predio privado, no se constituye un bien de uso público. Ayurá explicó que realiza el proyecto mediante un contrato de arrendamiento suscrito con la sociedad Asesores J.A. Ltda., según ellos propietaria de La Olga. El contrato corresponde a un área aproximada de 40 hectáreas, comprendidas desde el sector del parqueadero hasta las Cuevas del Higuerón.

Así mismo apuntaron que el Parque Etnoturístico Ayurá opera como un establecimiento legalmente constituido, inscrito ante la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Y por lo mismo cuenta con Registro Nacional de Turismo ya que desarrolla actividades relacionadas con parques temáticos, turismo de naturaleza y servicios turísticos. Según la Fundación, el proceso es liderado Chancí Sucerquia, quien se denomina investigador de la cosmovisión indígena y promotor de procesos de protección del patrimonio biocultural y arqueológico desde hace 20 años. Chancí dice ser el fundador del Consejo de Guías de la Cultura Maya (pueblo indígena de Centroamérica), iniciativa que dice promover procesos comunitarios, culturales y turísticos.

El director de la fundación Ayurá, Andrés Chancí, junto a dos agentes de Carabineros de Envigado en un evento del municipio. FOTO: Cortesía

“Gracias a esta trayectoria, la sociedad Asesores J.A. Ltda. confió en la Fundación Ayurá para desarrollar un proyecto que garantizara la conservación del territorio y permitiera convertir este espacio en un referente del turismo biocultural y arqueológico para Envigado”, indicó la Fundación. Lea también: De basurero a espacio para leer: así recuperaron un punto crítico de residuos en Medellín Prosiguiendo con el tema de Envigado, la Fundación detalló que antes del inicio del proyecto se realizó un diagnóstico del estado del predio. Allí se encontró un espacio que durante décadas recibió miles de visitantes sin una administración permanente, situación que generó múltiples afectaciones, entre ellas acumulación de residuos sólidos, grafitis sobre las Cuevas del Higuerón, deterioro de senderos, ingreso sin control, ausencia de infraestructura para visitantes, afectaciones al patrimonio biocultural y arqueológico y, muy delicado sobre todo, el espacio usado como sitio de consumo de drogas pero además, punto de presencia de economías ilegales.

Cantidad de basuras recolectadas dentro del predio, que muestran el impacto medioambiental que sufre el turismo desordenado. FOTO: Cortesía

“A partir de este diagnóstico comenzó un proceso integral de recuperación, cuyo propósito es conservar la riqueza biocultural, arqueológica y paisajística de este territorio para las futuras generaciones”, añadieron.

¿Que harán allí?

Frente al porqué realizar el cobro la Fundación dijo que este responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica, administrativa y operativa del proyecto. “Los recursos obtenidos se destinan al pago de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento del inmueble, al pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales, provisiones de ley y demás obligaciones laborales del personal que trabaja en el parque. Asimismo, permiten cubrir los costos de mantenimiento permanente de los senderos, las Cuevas del Higuerón, las zonas de uso turístico y toda la infraestructura que hace parte del proyecto”, añadieron.

Agregaron también que estos recursos harían posible la ejecución del proyecto turístico y cultural contemplado para el predio.

Aviso de curaduría donde se anuncia la realización de obras dentro del espacio. FOTO: Julio Herrera.

De hecho, en la entrada del parque se alcanza a ver un aviso de Curaduría que anuncia la realización de próximas obras dentro del predio. Efectivamente, en un documento conocido por EL COLOMBIANO aparece que dentro de La Olga se realizarían dos etapas de obras para establecer las bases operativas y los servicios esenciales del parque. La etapa 1 incluye la construcción –entre otras infraestructuras– de una portería y una taquilla; una maloca y Centro de Eventos o actividades comunitarias; un mariposario; una huerta comunitaria; un restaurante; cinco unidades de Glamping; un altar en un punto denominado la Piedra de la Fertilidad; así como las respectivas adecuaciones en señalética y redes de electricidad y sanitarias. De otro lado, la etapa 2 ampliaría los glampings hasta 15 unidades; instalaría esculturas con motivos indígenas; se transformaría la portería en una “temática”; y se montaría infraestructura en las cuevas del Higuerón para para garantizar visitas seguras a este recinto natural. Finalmente se instalaría un Laberinto – Museo interactivo. En el documento se especifica que el Parque busca inversores para lograr estas obras. “El derecho a establecer este cobro se encuentra respaldado por la ley, que reconoce la facultad de los propietarios de bienes privados y de quienes los administran para regular el acceso y desarrollar actividades económicas legales. Eso sí, el cobro no busca restringir el acceso al territorio, sino garantizar un modelo sostenible que permita proteger este patrimonio y consolidar un proyecto turístico de calidad para Envigado”, añadieron. De otro lado, la Fundación explicó que el pago del ingreso permitiría a los visitantes acceder de manera organizada y controlada bajo protocolos de seguridad a los senderos señalizados, al acompañamiento de guías; así como acceder a recorridos guiados donde se explica del patrimonio natural, arqueológico y cultural de la zona. Lea también: 22.000 nuevos árboles acompañarán el trayecto del Metro de la 80, que construyen en Medellín “En el caso de grupos organizados y operadores turísticos, la Fundación exige el cumplimiento de la normatividad vigente y la contratación de los seguros correspondientes. El objetivo no es únicamente permitir el ingreso a un predio privado, sino ofrecer una experiencia organizada, segura y orientada a la conservación, la investigación y la educación”, apuntaron. Este diario preguntó a la Fundación si a los visitantes los cubriría algún tipo de seguro en caso de accidente o con qué medidas de seguridad contaba el proyecto para evitar hurtos, pero sobre este punto no hubo respuesta.

¿Por qué la controversia?

La Fundación Ayurá considera que la controversia por el cobro se originó porque durante años las personas ingresaron libremente a un predio privado que no contaba con administración permanente. Según la entidad, la implementación de medidas de organización, conservación y control del acceso ha generado opiniones divididas, aunque asegura que también ha recibido el respaldo de ciudadanos, investigadores, operadores turísticos e instituciones que reconocen el proceso de recuperación del lugar.

La organización sostiene que, más bien, el debate debe centrarse en la protección de un territorio con alto valor biocultural, arqueológico e histórico, más que en el cobro por el ingreso. Afirma que su propósito es garantizar la conservación del patrimonio, fortalecer la identidad cultural de Envigado y promover un modelo de turismo responsable, al tiempo que reitera su disposición al diálogo con la comunidad y las autoridades para construir soluciones conjuntas que respeten la propiedad privada y favorezcan el desarrollo sostenible del territorio.

El salado es un referente turístico y de naturaleza para cientos de personas que lo visitan cada semana. FOTO: Julio Herrera.

“Nuestra apuesta es convertir el Parque Etnoturístico Ayurá en un referente para el turismo de naturaleza, el turismo cultural y el turismo biocultural, constituyéndose en un punto estratégico para el desarrollo turístico del municipio de Envigado, generando empleo, fortaleciendo la economía local y aportando a la conservación de uno de los territorios de mayor riqueza patrimonial del municipio”, puntualizaron.

El camino ancestral y de herradura es uno de los vestigios de los antiguos pobladores del Aburrá que pervive en la zona de El Salado. FOTO: Julio Herrera.

Polémica por camino ancestral

Este diario también consultó con la Alcaldía de Envigado sobre el asunto. Esta confirmó que conoce la controversia tras recibir una queja ciudadana relacionada con el acceso al predio. Sin embargo, la administración municipal indicó que el particular ha explicado que el pago corresponde a los servicios y actividades ofrecidos dentro del parque, por lo que no habría impedimento del mismo. “No existe una disposición normativa específica que habilite el cobro por el ingreso o paso a un predio privado. El particular ha manifestado que el cobro corresponde a los servicios y actividades que ofrece al interior del predio”, apuntaron. Lea también: Lorena es la guardiana de la Zafra en San Rafael, Antioquia Eso sí, la Alcaldía detalló que cualquier iniciativa turística que se haga en La Olga debe cumplir con la normatividad vigente y obtener los permisos correspondientes. La advertencia se hace teniendo en cuenta que La Olga es un predio que está en un área clasificada por el Plan de Ordenamiento Territorial como suelo rural en categoría de desarrollo restringido y subcategoría de suelo suburbano. Ahora, el punto que concentra la principal polémica surge por la naturaleza del camino ancestral o de herradura, del cual la comunidad de la zona, en la visita que hizo EL COLOMBIANO también exigió que se le haga mantenimiento a raíz del deterioro que presenta sobre todo por su uso como pista de motocross.

Y acá está la polémica porque mientras la Fundación Ayurá sostiene que ese sendero constituye un espacio público y asegura que por lo mismo no cobra por transitarlo ya que no tendría que mantenerlo conservado; la Alcaldía de Envigado afirma que dicho camino está ubicado al interior de un predio privado y que, por esa razón, incluso su mantenimiento no corresponde a la Administración Municipal. Bloque de preguntas y respuestas